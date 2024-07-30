Россия пожирает сама себя Юрий Сиротюк

30.07.2024, 10:34

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Ресурсов катастрофически не хватает для всего.

Перевод России на военные рельсы, подогрев общественных агрессивных настроений, что на первом этапе войны против Украины дало неожиданный эффект роста, очень быстро привело к обратным последствиям и грозит закончиться экономической стагнацией, катастрофическим подрывом обороноспособности, глубоким политическим кризисом. Россия в перенапряжении пожирает сама себя.

Ресурсов катастрофически не хватает для всего. Системные многолетние проблемы перерастают в кризисы и угрожают катастрофой. Насыщение части населения, занятые военными и военно-промышленными целями, деньгами подогрело потребительский спрос, который при отсутствии достаточного количества товаров раскрутил маховик инфляции. Следовательно, Центробанк России вынужден был в очередной раз сразу на две позиции поднять учетную ставку.

Перегретая экономика, насыщенная оборонительными заказами, которой прогнозировали бурный рост, начала давать сбои.

По самым оптимистичным прогнозам экономика в следующем году притормозит рост практически до нуля, инфляция почти вдвое превысит прогнозируемую, а доступ к импортным товарам будет продолжать сокращаться. Это официальный прогноз Центробанка. После оптимистического 2023 года, когда экономика выросла наряду с кризисным 2022 годом на 3,6% и ожидания подобных параметров и в 2024-м, в последующие годы прогнозируется замедление экономики в 7-8 раз. Следовательно, обнулится рост инвестиций и капитальных вложений. От стремительной инфляции начнут страдать домохозяйства.

Стремительное падение рождаемости, вызывающее беспокойство и официальные власти, только углубится. Нехватка человеческих ресурсов, которые власть аврально перенаправляет на войну, не позволяют ожидать решения проблемы в будущем.

Ползучее наступление на Донбассе дается России очень тяжелой ценой. Паблики переполнены обращениями военных, которых обманным способом заставили подписать контракт и сразу бросили в мясные штурмы. Раздвоение информационного пространства на официальное победно-реляционное, в котором Россия ежедневно прирастает сантиметрами территорий и общественного, где в частных каналах солдаты рассказывают о безнадежных мясных штурмах – подрывает официальную картину мира. Желающих «наказать хохлов» еще достаточно, а вот тех, кто готов это делать даже за большие деньги катастрофически не хватает.

Чтобы снять угрозу подрыва доверия к официальной пропаганде, Госдума приняла законодательные изменения, которыми фактически запрещается солдатам на фронте пользоваться смартфонами. Официальное наказание – арест решением командира на 10-20 дней. Фактически это будет «яма» с унижениями, побоями и билет на мясной штурм в одну сторону.

Сейчас Путин пытается поддержать темпы ползучего наступления всем, что есть под рукой: от только что законтрактованных, до недолеченных раненых и стратегических резервов. Что будет делать страна после того, как эти резервы будут полностью уничтожены, похоже, никто не знает. Надеются на традиционное «авось» или на то, что если наступление захлебнется, сыграет ставка на заморозку войны или очередной виток ядерного шантажа.

Единственной точкой роста остается шестикратное (по сравнению с довоенным 2020 годом) увеличение государственных расходов на расширение кладбищ. Только в 2023 году эти расходы выросли вдвое рядом с первым годом спецоперации. «Наступательный» 2024-й год обещает побить все рекорды смертности после Второй мировой войны.

Однако еще большей проблемой является доставить тело в кладбище. Тысячи российских солдат гниют на полях сражений, их никто годами не уносит, даже на так называемых освобожденных территориях. Нет тел, нет и проблем с выплатами. Сбор на пакеты для тел превзошел в поисковиках другие дефицитные на фронте позиции.

А поскольку Путин декларирует, что не собирается останавливаться, при нынешних темпах продвижения России нужно еще минимум пять лет для полного захвата четырех областей при прогнозируемых потерях в 1,5 млн человек. Учитывая, что Россия потеряла на войне в Украине убитыми и искалеченными уже около полумиллиона, исправить демографический кризис будет невозможно.

Тем временем черные лебеди, а то и прогнозируемые проблемы накрывают Россию одна за другой. За полгода с первого января в России выгорело 5,9 млн гектаров леса, что больше чем, например, вся территория Хорватии (5,6 млн).

Больше всего пострадали территории автономных национальных федеральных субъектов. В Якутии сгорело 2 млн. гектаров. Чрезвычайно пострадала и Бурятия. В этом году из-за лесных пожаров режим чрезвычайного положения вводился в десяти регионах. За последние годы количество работников лесной охраны сократилось в 10 раз. Лесных пожаров тушить нечем и некому.

Страну накрыли массовые блэкауты. Целые регионы в жару периодически оказываются без электричества и воды. К перебоям с электроснабжением прилагается отсутствие интернета и мобильной связи. Причина – катастрофический износ критической и энергетической инфраструктуры. Без отсутствия средств модернизации Россию ждет новая волна жилищно-хозяйственного апокалипсиса зимой 2024-2025 годов.

Коллапс авиационного транспорта фактически «разорвал» транспортное сообщение внутри страны. Попытка обходить санкции, штамповать реплики деталей превратили перелеты российскими авиалиниями в российскую рулетку. С начала войны количество технических инцидентов на самолетах Sukhoi Superjet (отечественном самолете, изготовленном на 100% из импортных деталей) возросло более чем вдвое. Со 134 в 2021 году до 289 в 2023-м. Причем в прошлом году количество инцидентов выросло на 59%.

В общем, перегрев России ощущается во всем. При недостаточности ресурсов и одержимости в недостижимых целях система продолжает самоубийственно пожирать себя…

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»

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