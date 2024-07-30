«Закупаться там — кощунство» 1 30.07.2024, 10:39

3,586

Белорусы обсуждают склад конфиската в Минске.

Минчане уже третий день активно обсуждают видео, размещенное в одном из Instagram-аккаунтов об акциях и скидках. В коротком видео — репортаж с огромного склада конфискованных вещей. Тут продают даже конфискованные книжные стеллажи с конфискованными же книгами. Внимание на ролик обратил CityDog.

Склад конфиската? Что это еще за место?

«Самое злачное место Минска» — именно так называют авторы свое видео, в котором рассказывают о большом минском складе конфиската на Красноармейской, 21.

В видео показан большой ангар, в котором очень хаотично расставлены конфискованные вещи на продажу: от габаритного ресторанного оборудования до книг, картин, домашней утвари и даже грузового авто.

Авторы видео утверждают, что все эти товары можно не просто приобрести, но и «сторговать в несколько раз дешевле». Например, компьютерные стулья можно найти за 150 рублей, теннисные столы — от 280 рублей. Тут же можно купить крупную и мелкую бытовую технику: холодильники, вентиляторы и многое другое.

Ну, магазин и магазин — что в нем такого?

Вроде бы и ничего такого — просто магазин б/у техники и мебели, которым можно дать вторую жизнь. Тогда почему под постом так много комментариев с вопросом: «Как люди это покупают?»

У магазина есть своя официальная группа в Viber, и если зайти в описание, то становится понятно, что вещи, выставленные в магазины, — это конфискованное имущество «в процедуре ликвидации и банкротства».

А если обратить внимание на целые стеллажи с «чьей-то домашней библиотекой», как говорит автор, то возможно, на складе находятся вещи, конфискованные не только у предприятий.

Вот что думают об этом белорусы

Под постом уже несколько десятков комментариев, и большинство из них — это возмущение тем, как «такое вообще можно рекламировать». Беларусы пишут, что «спокойно реагировать на такое нельзя», и даже называют весь этот процесс «раскулачиванием».

«Каким же нужно быть человекостервятником, чтобы покупать то, что у кого-то забрали. Кто покупает это, принимает на свою семью проклятье».

«Как с таким воодушевлением можно это рекламировать? Вы реально не понимаете, откуда это все? А если понимаете, как можно спокойно реагировать на такое? Тем более пользоваться этим?»

«Кто-то в это вкладывал душу, время, деньги. Отжали и продают. Раскулачивание это называется».

«Перестанут это покупать — перестанут у людей забирать».

«Покупать конфискат — это то же самое, что купить краденое! Это кощунство по отношению к хозяину вещи!»

«Чья-то домашняя библиотека. РБ — действительность».

Но есть и те, кто не видит в конфискате ничего плохого: «несколько раз покупал конфискатные авто. Судебные доки (за что изъяли): оба случая — пьяные за рулем».

Кто-то и вовсе считает, что «чем больше конфиската распродается, тем больше долга спишется тому, у кого это конфисковали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com