«Закупаться там — кощунство»1
- 30.07.2024, 10:39
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Белорусы обсуждают склад конфиската в Минске.
Минчане уже третий день активно обсуждают видео, размещенное в одном из Instagram-аккаунтов об акциях и скидках. В коротком видео — репортаж с огромного склада конфискованных вещей. Тут продают даже конфискованные книжные стеллажи с конфискованными же книгами. Внимание на ролик обратил CityDog.
Склад конфиската? Что это еще за место?
«Самое злачное место Минска» — именно так называют авторы свое видео, в котором рассказывают о большом минском складе конфиската на Красноармейской, 21.
В видео показан большой ангар, в котором очень хаотично расставлены конфискованные вещи на продажу: от габаритного ресторанного оборудования до книг, картин, домашней утвари и даже грузового авто.
Авторы видео утверждают, что все эти товары можно не просто приобрести, но и «сторговать в несколько раз дешевле». Например, компьютерные стулья можно найти за 150 рублей, теннисные столы — от 280 рублей. Тут же можно купить крупную и мелкую бытовую технику: холодильники, вентиляторы и многое другое.
Ну, магазин и магазин — что в нем такого?
Вроде бы и ничего такого — просто магазин б/у техники и мебели, которым можно дать вторую жизнь. Тогда почему под постом так много комментариев с вопросом: «Как люди это покупают?»
У магазина есть своя официальная группа в Viber, и если зайти в описание, то становится понятно, что вещи, выставленные в магазины, — это конфискованное имущество «в процедуре ликвидации и банкротства».
А если обратить внимание на целые стеллажи с «чьей-то домашней библиотекой», как говорит автор, то возможно, на складе находятся вещи, конфискованные не только у предприятий.
Вот что думают об этом белорусы
Под постом уже несколько десятков комментариев, и большинство из них — это возмущение тем, как «такое вообще можно рекламировать». Беларусы пишут, что «спокойно реагировать на такое нельзя», и даже называют весь этот процесс «раскулачиванием».
«Каким же нужно быть человекостервятником, чтобы покупать то, что у кого-то забрали. Кто покупает это, принимает на свою семью проклятье».
«Как с таким воодушевлением можно это рекламировать? Вы реально не понимаете, откуда это все? А если понимаете, как можно спокойно реагировать на такое? Тем более пользоваться этим?»
«Кто-то в это вкладывал душу, время, деньги. Отжали и продают. Раскулачивание это называется».
«Перестанут это покупать — перестанут у людей забирать».
«Покупать конфискат — это то же самое, что купить краденое! Это кощунство по отношению к хозяину вещи!»
«Чья-то домашняя библиотека. РБ — действительность».
Но есть и те, кто не видит в конфискате ничего плохого: «несколько раз покупал конфискатные авто. Судебные доки (за что изъяли): оба случая — пьяные за рулем».
Кто-то и вовсе считает, что «чем больше конфиската распродается, тем больше долга спишется тому, у кого это конфисковали».