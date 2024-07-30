«Мне промедол нужен!»: россиянин в аптеке наставил пистолет на фармацевта 1 30.07.2024, 10:38

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Инцидент попал на видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин угрожает сотруднику ростовской аптеки пистолетом и требует препарат промедол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, узнав, что в аптеке такого препарата нет, мужчина спрятал пистолет и вышел из заведения.

Промедол - синтетическое лекарственное средство, относящееся к группе наркотических анальгетиков и является производным фенилпиперидина, обладает анальгетическим, спазмолитическим, противошоковым и снотворным действием.

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