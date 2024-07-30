Что будит людей в четыре часа утра по всему миру 4 30.07.2024, 10:41

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Названо то, что заставляет нас открывать глаза.

Современный мир погряз в политических разногласиях, теориях заговоров и безудержной дезинформации. Это привело к тому, что появился новый термин для описания этого явления «разрыв реальности». Впрочем, несмотря на то, что в некоторых вещах человечество не может прийти к согласию, есть вещи, с которыми мы все согласны: вакцины не вызывают аутизм, а 3 или 4 часа утра — худшее время для бодрствования, пишет «Фокус».

Ученые по всему миру, в том числе и директор Центра психического здоровья в Технологическом университете Суинберна в Австралии Грег Мюррей, сходятся во мнении, что просыпаться и беспокоиться в 3 часа ночи — вполне понятно и свойственно человеку в любой точке земного шара. Но это определенно не является хорошей привычкой.

Что же стоит за этим коллективным пробуждением в предрассветные часы? Исследование показывает, что подобное поведение наблюдается примерно у каждого третьего в мире, а с началом пандемии коронавируса, и того больше. Эксперты по сну сходятся во мнении, что подобные ранние подъемы и размышления на самом деле связаны со стрессом, но не совсем напрямую.

Мюррей отмечает, сам по себе стресс едва ли способен заставить нас просыпаться ночью, но он заставляет нас лучше осознавать то, что происходит. На самом деле человек просыпается множество раз каждую ночь, а легкий сон чаще встречается во второй половине ночи. Если сон человека здоровый, он просто не осознает этих пробуждений, но все меняется, если мы подвержены сильному стрессу.

Но стресс — не единственный фактор, способный заставить нас пробудиться в предрассветные часы. Нестабильный график, скроллинг и даже недостаток свежего возраста — все это может нарушить гигиену сна человека, в результате чего мы просыпаемся.

Известно, что заставляет нас пробуждаться, но почему это происходит именно в предрассветные часы? Дело в том, что большинство людей во всем мире, как правило, засыпает между 23:00 и 00:00, а просыпается между 07:00 и 08:00. В результате предрассветные пробуждения, по сути, являются серединой нашего сна.

По словам помощника директора Программы медицины сна в Медицинском центре Векснера Анис Дас, в течение ночи наш сон циклично меняется от фазы быстрого сна к фазе медленного сна. Каждая и них имеет свой порог того, насколько легко нас разбудить. Простыми словами, мы пробуждаемся в 3 или 4 утра из-за того, что засыпаем приблизительно в одно и то же время, а затем достигаем легкой стадии сна, где нас и настигает пробуждение.

Циклы сна вовсе не статичны в течение ночи. На самом деле человек проводит разное количество времени в каждой стадии по мере того, как они меняются. Например, чем ближе утро, тем больше времени мы проводим в фазе быстрого сна — то есть, пребываем в сравнительно легком и наполненном сновидениями сне.

Некоторые исследователи предполагают, что предрассветные пробуждения также могут быть отображением наших тревожных снов. И это не обязательно должно быть связано с кошмарами, ученые полагают, что незавершенные задачи также атакуют наши сны, пока мы не сможем завершить их.

Как не просыпаться посреди ночи

Исследователи советуют следовать нескольким правилам:

вести список дел и отмечать завершенные;

подводите итоги дня и планируйте следующий перед сном;

соблюдайте режим сна;

уделяйте время спорту;

проветривайте комнату перед сном.

Если соблюдение всех этих правил не помогает, а пробуждения ночью становятся все более частыми, следует обратиться за помощью к специалисту.

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