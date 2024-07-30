В Слуцке стрелковый клуб поздравил парня, имитировав задержание — затем к ним пришел настоящий ОМОН 2 30.07.2024, 10:47

2,014

Пранк закончился реальным задержанием.

Слуцкий гидробольный клуб «Battlefield» поздравил 15-летнего подростка с днем рождения, имитировав его задержание — на него надели наручники, скомандовали «мордой в пол», после чего принесли торт, на котором нужно было задуть свечи. Ролик клуб опубликовал в инстаграме. После этого к ним самим пришли силовики, пишет «Медиазона».

В видео гидробольного клуба «Battlefield» к компании подростков подъезжает машина с «силовиками» — участниками клуба. Они с рациями, в балаклавах, в защитной экипировке цвета хаки. Парня обыскивают на глазах у его друзей и соседей, забирают телефон, после пранка поздравляют с днем рождения.

Видео было появилось в аккаунте клуба два дня назад. Во вторник 30 июля близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона» опубликовал пост, в котором утверждается, что организаторов пранка задержали.

«Чрезмерно активные выдумщики за свою затею уже получили протоколы за мелкое хулиганство — теперь у них будет время подумать над своим поведением в ИВС», — говорится в посте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com