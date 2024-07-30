В Слуцке стрелковый клуб поздравил парня, имитировав задержание — затем к ним пришел настоящий ОМОН

В Слуцке стрелковый клуб поздравил парня, имитировав задержание — затем к ним пришел настоящий ОМОН2
- 30.07.2024, 10:47
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Пранк закончился реальным задержанием.
Слуцкий гидробольный клуб «Battlefield» поздравил 15-летнего подростка с днем рождения, имитировав его задержание — на него надели наручники, скомандовали «мордой в пол», после чего принесли торт, на котором нужно было задуть свечи. Ролик клуб опубликовал в инстаграме. После этого к ним самим пришли силовики, пишет «Медиазона».
В видео гидробольного клуба «Battlefield» к компании подростков подъезжает машина с «силовиками» — участниками клуба. Они с рациями, в балаклавах, в защитной экипировке цвета хаки. Парня обыскивают на глазах у его друзей и соседей, забирают телефон, после пранка поздравляют с днем рождения.
Видео было появилось в аккаунте клуба два дня назад. Во вторник 30 июля близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона» опубликовал пост, в котором утверждается, что организаторов пранка задержали.
«Чрезмерно активные выдумщики за свою затею уже получили протоколы за мелкое хулиганство — теперь у них будет время подумать над своим поведением в ИВС», — говорится в посте.