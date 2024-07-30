«Мест нет, раненые лежат в коридорах» 30.07.2024, 10:50

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Российский пропагандист пожаловался на большие потери.

Российский пропагандист, находящийся в военном госпитале, пожаловался на безумные потери оккупантов на фронте. Он сравнил ситуацию с 2022 годом – больницы настолько переполнены, что захватчики лежат прямо в коридорах.

«Военкор» описал всю сложность ситуации в Telegram. Он отметил, что каждый из оккупантов в госпитале имеет свою страшную историю. Подавляющее большинство из них – мобилизованные.

«Мест нет, люди лежат в коридорах, такое было в 22 году, я честно думал, что сейчас потерь меньше, но, пожалуй, ошибался. Но самое страшное – не количество раненых, а их истории», – отметил россиянин.

«Запрет на эвакуацию, наступление минными полями, отсутствие снабжения, отсутствие обучения. Наглая ложь – когда человека берут связистом, а через два дня он становится штурмовиком…» – жалуется пропагандист.

Также, по его словам, порядки в российской армии также оставляют желать лучшего – «это тупорилая, окостенелая, устаревшая система, направленная не на победу, а на завал окопов противника трупами своих солдат».

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