Как в Беларуси подорожали народные автомобили 30.07.2024, 10:56

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Годы идут, а цены растут.

Журналисты nashaniva.com посмотрели, как за последние годы изменились цены на популярные у белорусов машины.

VW Passat — пожалуй, самая популярная модель у белорусов. Самыми народными из народных считаются автомобили четвертого поколения. Белорусы ценят Passat B4 за простоту, надежность, экономичность. Универсалы идут особняком, так как, помимо просторного багажника, жители приграничья ценят бак на 100 литров.

Этим летом средняя цена на 30-летние VW Passat B4 составляет 2 557 долларов. В марте 2022 года за Passat 1994 года выпуска в среднем просили 1920 долларов — получается плюс $637 (33%) к цене за два года.

По данным av.by, аналогичные средние цены на Passat 1994 года выпуска наблюдались в 2016 году.

Помимо VW Passat B4 подросли цены и на народную Audi A6 в кузове С4.

Сейчас за автомобили 1996 года выпуска в среднем просят $4 489. В марте 2022 было $3 793. Без малого плюс 700 долларов, или 18% от позапрошлой цены.

Почти на тысячу долларов подорожала BMW 5-серии 2001 года выпуска. Если в начале весны 2022 года такие авто в среднем стоили 5 332 доллара, то уже летом 2024 года за них просят по 6 295 долларов. Это снова плюс 18% от довоенной стоимости.

Чуть меньше в процентном измерении (+16%) выросли цены на рестайлинговые минивэны Peugeot 806 1999 года выпуска. Сейчас за 25-летний семейный автомобиль в среднем просят 4 075 долларов. Весной 2022 года такие авто продавали в среднем на 560 долларов дешевле — за $3 515.

Прибавили в цене и компактвэны Opel Zafira первого поколения. Автомобили 2001 года выпуска сейчас в среднем оценивают в 4 710 долларов. До войны средняя стоимость составляла $4 103. Рост — около 600 долларов, или 15%.

Так дорого Opel Zafira а 2001 года выпуска последний раз стоил в конце 2017 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину цены начали расти не только на старые недорогие авто.

Так, например, Renault Sandero Stepway 2018 года выпуска сейчас в среднем продавцы оценивают в 11 142 долларов. В марте 2022-го такие же машины продавали в среднем за 9 948 долларов, что на 1200 долларов (или на 12%) дешевле, чем сейчас.

Другой некогда популярный в Беларуси бюджетник российской сборки, Hyundai Accent V, тоже немного прибавил в цене.

Если весной 2022 года за 4-летние авто в среднем просили 12 382 доллара, то летом 2024 года в уже 6-летнем возрасте эти машины оценивают в 12 929 долларов. Это плюс 4,4% к довоенной цене.

Причем пиковые цены на Hyundai Accent V приходилось на зиму 2022-2023 года, тогда за них просили около 15 тысяч долларов.

Некоторые другие бюджетники российского производства, которые белорусы довольно массово покупали новыми, на текущий момент стоят приблизительно столько же, сколько и до войны.

Так, например, Polo Sedan 2019 года весной 2022 года продавали за 11 365 долларов, а сейчас за 11 389. То же самое и с «Лада Веста» — 9 779 долларов сейчас против 9 624 в марте 2022 года.

Примечательно, что зимой 2022-2023 годов все они стоили дороже. На пике за Vesta просили почти 12 тысяч долларов, а за Polo — почти 13 тысяч.

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