Россияне остановили штурмовые действия на Покровском направлении 30.07.2024, 10:58

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Офицер ВСУ назвал причину.

Российские оккупанты ищут слабые места украинских защитников для концентрации сил. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, Покровское и Кураховское направления самые горячие.

«Но не стоит снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В прошлую субботу и воскресенье, после длительных пехотных штурмов, на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 оккупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет», - пояснил Цехоцкий в эфире телеканала «Эспрессо».

Он также сообщил, что за последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.

«Благодаря нашим мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить танки Т-72, БМП-2. Несмотря на то, что враг сегодня не проводил штурмовых наступательных действий, мы продолжаем успешно действовать. За эти сутки Силы обороны уничтожили много российских пунктов управления и технику в тылу врага. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно когда есть необходимые средства для борьбы с врагом», - добавил Цехоцкий.

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