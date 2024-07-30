Cамолет «Белавиа» экстренно приземлился в России из-за отказа двигателя 30.07.2024, 11:11

Пассажиры добрались до Кутаиси с задержкой в 12 часов.

Пассажиры рейса «Белавиа» из Минска в Кутаиси прибыли в пункт назначения с 12-часовой задержкой из-за экстренной посадки в российской Астрахани. Об этом сообщил телеграм-канал об авиации «ОтВинта».

Посадка в Астрахани была вызвана отказом двигателя номер 2. Капитан воздушного судна запросил снижение, объявил сигнал срочности и принял решение о приземлении на незапланированном аэродроме.

«Днем в Грузию пассажиров доставлял уже подменный борт Embraer E195LR (регистрационный номер EW-514PO). В итоге они прибыли в Кутаиси с отклонением от расписания больше, чем на 12 часов», — пишет «ОтВинта».

В комментарии изданию другой капитан воздушного судна отметил профессиональные действия экипажа «Белавиа».

«Понятно, что имеет место серьезный инцидент. Серьезнее, чем лопнувшая при влете шина у Boeing 737 MAX 8 Belavia в ноябре прошлого года. Ведь при отказе двигателя резко снижается порог резервирования, что приводит к некоторым изменениям в технике пилотирования. А колесо лопнуло, ну и черт с ним, на «тележке» оно не единственное», — отметил собеседник.

Пилот подчеркнул, что при отказе одного двигателя из 2−4 возникает эффект «ассиметричной тяги, который можно погасить небольшим креном либо скольжением».

«В пассажирском салоне многие остро не ощущают некие изменения в конфигурации полета. Единственное, немного изменяется звук (тон) работающих двигателей. При отказе всех двигателей гордый лайнер превращается в банальный планер (не каждый пилот имеет опыт пилотирования планера и теряется в подобной ситуации, но порядок действий отрабатывается на тренажерах) и начинает снижаться с определенной скоростью и углом снижения. Безопасная посадка в этом случае весьма маловероятна. Вспомните случай с Ту-154 лет 15 назад, благополучно севшем в сибирской тайге с отказом трех двигателей. Варианты посадки с отказавшими двигателями (всеми) отрабатываются с пилотами на тренажерах. Можно считать, что пилоты готовы и к такому повороту событий», — рассказал собеседник.

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