Репутационный удар для Путина Илья Куса

30.07.2024, 11:15

Как повлияет гибель «вагнеровцев» на Россию?

Десятки «вагнеровцев» были убиты в Мали в ходе боев с местными сепаратистами и боевиками «Аль-Каиды». На их операции это вряд ли повлияет, поэтому не надо ждать развала всей их сетки из-за одного неудачного боя. Это больше удар по репутации чисто с медийной точки зрения.

Добавлю несколько важных вещей для контекста.

Во-первых, засаду россиянам и малийским военным устроили не просто «туареги» в каком-то абстрактном понимании, а группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе», формально связанная с каноничной «Аль-Каидой», но на практике не очень.

Во-вторых, бои произошли на границе Мали и Алжира возле городка Тин-Зауатин, куда боевиков загнали после вытеснения из района Кидаль ранее в этом году, то есть после серии военных поражений с их стороны и уменьшения их зоны контроля на севере Мали, начиная с октября 2023 года. Они потеряли крупные населенные пункты от Кидаля и до Тессалита у границы с Алжиром, и бой у Тин-Зауатина был логическим продолжением контрнаступления малийских войск при поддержке РФ.

В-третьих, похоже, что алжирцы не особенно помогали РФ, чем могли ослабить их возможности в приграничной зоне. Это к вопросу о «Алжир – главный союзник РФ в Северной Африке». На самом деле, их отношения сложные, и к присутствию проектов типа «Вагнера» у своих границ Алжир относится настороженно и в основном негативно, так как война с туарегами в приграничье ухудшают безопасность границ и усиливает теневые бизнес-схемы, в которые встраиваются российские военизированные группы.

В-четвертых, уже не раз встречал утверждение о том, что конфликт в Мали – это результат российского военного присутствия в Сахеле. Это заблуждение.

Война в Мали началась в 2012 году и имеет конкретные причины. Развал Ливии дестабилизировала соседние страны, привела к оттоку оттуда туарегов, обострив и без того сложные отношения этих племен с правительством в Мали. А рост исламского экстремизма из-за «арабской весны» породил взрывоопасный союз туарегиских сепаратистов с салафитскими джихадистами, который и объявил войну правительству, захватил почти полстраны и объявил там свое государство «Азавад».

До россиян с этими группировками воевали французы и американцы, миксуя договоренности (которые предпочитали в Алжире) и военное давление. Так было до 2017 года. Неудача военных операций вынудила Францию сворачивать свою активность и просто заморозить конфликт временными соглашениями, которые по факту зацементировали теневой статус-кво и бесконтрольное пограничье.

В 2021 году власть в Мали захватывают военные, и приглашают россиян. И вот только потом начинается новый этап войны с туарегскими боевиками, когда в течение следующих 2 лет разваливается мирное соглашение, а малийская армия идет в наступление на территории туарегов на севере.

Илья Куса, «Главком»

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