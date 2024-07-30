Мощнее F-16: какие истребители дадут Украине реальное преимущество в небе
- 30.07.2024, 11:25
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Генерал-лейтенант раскрыл формулу.
Западные партнеры обязались передать Украине истребители F-16 уже через считанные недели. Но кардинально ситуацию в небе они изменить не смогут. Об этом рассказал в эфире «24 канала» генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.
Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что Украине нужно 18 бортов F-16. Романенко считает, что даже 50 истребителей этого типа не изменят ситуацию на поле боя, ведь страна-агрессор РФ имеет гораздо больше авиации.
«Если говорить откровенно, то характеристики тех модификаций F-16, которые нам, вероятно, передадут, слабее, чем Су-34 - Су-35. Они имеют большую дальность ракет и тому подобное. Применять F-16 лучше с Gripen», - говорит эксперт.
Однако Украина все еще может достичь преимущества в небе, для этого нужно формировать поле управления и разведки, что будет означать перспективу общего воздуха над соседними европейскими странами.
«Для того, чтобы F-16 зашли с таким опозданием и еще были эффективными, учитывая победы в характеристиках российских самолетов, надо формировать целое поле управления и разведки над Украиной. Хотя бы это надо начинать делать. То есть надо снимать очередные разрешения и формировать систему в борьбе за украинский воздух. Это означает перспективу общего воздуха над всей Европой», - пояснил генерал-лейтенант.