«Карета белорусской экономики превращается в тыкву» Телеграм-канал «Письма к дочери»

30.07.2024, 11:29

Трактора меняют на апельсины.

Буду я сегодня про скучное. Кое-кто был вчера очень недоволен. Потому что он со всеми обо всем договорился. Порешал все вопросы на всех рынках. Стратегически порешал и тактически.

И теперь министрам осталось сделать пустяк. Надо пойти на эти рынки и что-нибудь на этих рынках продать. А оно не продается. А все почему? Потому что кое-кто обо всем договорился, а министры у него не умеют работать.

И есть чему огорчаться. Не тому, конечно, что министры не умеют работать. Каких министров ты сам себе подобрал, так они тебе и работают.

А рынки действительно не радуют. И больше всего не радует российские рынок, который наше все. Потому что у российского рынка нет никакого понимания тонкости геополитического момента и своей важности для белорусской стабильности. На российский рынок пускают кого ни попадя, а белорусский экспорт из-за этого страдает.

Беларусские власти хотели, чтобы в этом году экспорт в Россию вырос на 7 процентов, а он вместо этого наоборот упал. Белорусских автобусов, которые буквально горят на работе, туда в этом году продали в полтора раза меньше, чем год назад. И грузовиков меньше, и тракторов, и холодильников.

И дальше лучше не станет. Потому что российский Центробанк поднял ставку до 18 процентов и сказал, что время экономических чудес кончилось. Что никаких чудес дальше не будет, а будет только одна сплошная стагнация. Если не сказать еще грубее.

А стагнация — это такое состояние экономики, когда ей надо гораздо меньше импортных тракторов, грузовиков и холодильников, чем раньше. Было бы свои куда девать.

То есть беларусским тракторам и автобусам надо искать себе другие рынки сбыта. А где ты их сейчас найдешь? Другие рынки сбыта это для белорусского экспорта в последнее время одно сплошное разочарование. Потому что в Китае, который наше второе все после российского рынка, белорусский экспорт калия подешевел за полгода в два раза.

Вот в прошлом году белорусское продовольствие прилично освоило себе китайский рынок. Но в этом году, распробовав качество белорусских продуктов, Китай стал их покупать в полтора раза меньше, чем раньше.

Остаются еще, конечно, рынки дальней дуги. Но рынки дальней дуги — это такие рынки, про которые я бы постеснялся хвастаться в приличном обществе. Вчера кое-кто уже сам понял, что визиты его министров по дальней дуге — это туристические поездки по экзотическим странам. То есть много новых впечатлений и мало практической пользы для белорусского экспорта.

Потому что рост белорусского экспорта на дальней дуге выглядит внушительно, если считать его в процентах, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А если считать его в деньгах, то он вообще никак не выглядит. Вот даже если увеличить белорусский экспорт в Африку в три раза, то вся Африка не заменит белорусскому экспорту одной Ленинградской области.

Не говоря уже о том, что на рынках дальней дуги, которым нужен белорусский экспорт, нету денег. А там, где есть деньги, там белорусский экспорт не нужен. Поэтому белорусские трактора приходится менять то на кофе, то на апельсины. Или вообще платить за свой экспорт деньгами белорусских банков.

За пять месяцев этого года торговый дефицит по товарам дорос уже почти до 2 миллиардов долларов. И кое-кому есть конечно, из-за чего переживать. Потому что карета белорусского процветания потихоньку превращается в тыкву. И если дело так пойдет дальше, то замаскировать эту тыкву обратно под карету не получится никакими статистическими манипуляциями.

Как никакими манипуляциями не получилось скрыть картину истинной народной любви.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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