Минус 20 бронемашин: бойцы ВСУ отбили массированный штурм армии РФ 11 30.07.2024, 11:50

2,348

Разгром техники оккупантов показали на видео.

Бойцы 79-й ОДШБр отбили массированный механизированный штурм, в котором оккупанты задействовали около шестидесяти бронемашин и пехотинцев на багги и мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с захватчиками бойцы опубликовали в соцсетях.

«Армия убийц и насильников во второй раз бросила на штурм позиций 79 ОДШБр 57 единиц бронетехники и снова понесла тяжелые потери. Кроме этого, в штурме принимали участие 10 мотоциклов и багги. Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 - ранены», - отмечается в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com