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Минус 20 бронемашин: бойцы ВСУ отбили массированный штурм армии РФ

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  • 30.07.2024, 11:50
  • 2,348
Минус 20 бронемашин: бойцы ВСУ отбили массированный штурм армии РФ

Разгром техники оккупантов показали на видео.

Бойцы 79-й ОДШБр отбили массированный механизированный штурм, в котором оккупанты задействовали около шестидесяти бронемашин и пехотинцев на багги и мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с захватчиками бойцы опубликовали в соцсетях.

«Армия убийц и насильников во второй раз бросила на штурм позиций 79 ОДШБр 57 единиц бронетехники и снова понесла тяжелые потери. Кроме этого, в штурме принимали участие 10 мотоциклов и багги. Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 - ранены», - отмечается в комментарии к видео.

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