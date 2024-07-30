«С Лукашенко обращаются как с человеком, у которого нет выбора» 6 30.07.2024, 11:53

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Политолог считает, что белорусский диктатор превратился в «лучшую подружку Путина».

25-27 июля Лукашенко снова посетил Россию с «рабочим визитом». На этот раз Путин привез его на остров Валаам, где водил по монастырю и вел тайные переговоры с белорусским правителем.

Официальная пропаганда молчит об итогах переговоров. BGmedia решила восполнить этот пробел вместе с историком, политическим обозревателем Александром Фридманом.

— Комментаторы обратили внимание, что Путин создал для Лукашенко на Валааме дискомфортные условия, что видно даже по фотоотчетам с острова. Получается, сейчас Лукашенко находится в некой опале?

— Нет, я не думаю, что Лукашенко находится в опале. Это другое. С Лукашенко обращаются как с человеком, у которого нет выбора. Его используют как лучшую подружку: ты к ней уже привык, а она верная, и если уж тебе совсем не с кем общаться, то позовешь именно Лукашенко.

В Кремле с Лукашенко не церемонятся – это принципиально важный вопрос. С другими политическими руководителями, которые приезжают в Москву, выстраиваются совсем иные отношения: с ними надо вести себя осторожно, стараться не обидеть. А тут приехал друган – чего с ним церемониться? Лукашенко приглашают таким образом, что тот не может отказаться: приезжай на Валаам. Возможно, Путину интересно посмотреть, как Лукашенко ведет себя в неуютной атмосфере: ему бы по полям шататься, а не знакомиться с Валаамом.

А что касается фотографий, то перед российской пропагандой стоит одна задача – показать Путина, а Лукашенко – только часть фона. Это известный коммунистический принцип. В ГДР был один из функционеров Социалистической единой партии Германии Герман Аксен, который отличался не очень презентабельной внешностью. Когда в главной партийной газете «Neues Deutschland» публиковались фотографии Хонекера, его часто ставили с Аксеном. С одной стороны, подчеркивалось значение Аксена, который был действительно весьма влиятельным функционером. Но, с другой стороны, как любили говорить в ГДР, на фоне Аксена, которого немецкий бард Вольф Бирман человеком с лицом сплющенной медузы: когда кого-то поставишь рядом с таким человеком. то сам будешь выглядеть замечательно. Не скажу, что Лукашенко используют в роли Аксена, но о том, чтобы показать Лукашенко в хорошем виде, российская пропаганда не думает.

А Путин выглядит куда лучше на его фоне. Конечно, для белорусской стороны обидно такое отношение, но, если барин изволит так себя вести – что тут сделаешь?

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