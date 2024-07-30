Африканская ловушка Евгений Легалов, Марк Крутов, Сергей Добрынин, «Радио Свобода»

30.07.2024, 12:00

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История разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали.

В субботу стало известно о самом крупном поражении, которое российские наемники потерпели за время своего присутствия в Африке: при отступлении от населенного пункта Тинзаутен на севере Мали они попали в засаду и потеряли убитыми несколько десятков человек. Радио Свобода рассказывает, как развивались события субботнего боя и какие интересы Россия преследует в этой африканской стране.

Под контролем правительственных сил, на стороне которых воюет ЧВК «Вагнер», находится лишь часть территории Мали – в основном юг и часть центра страны. Несмотря на то что Вооруженные силы Мали при поддержке российских наемников за последнее время продвинулись на север и захватили практически все ключевые города в регионе, в том числе Кидаль и Абейбару, большая часть северной территории, согласно российским провоенным блогерам, все еще остается под контролем сепаратистской группировки «Координационное движение Азавад», выступающей за независимость заселенных племенами туарегов районов Мали, или, по крайней мере, не контролируется официальными властями.

Еще часть территории страны контролирует джихадистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ), аффилированная с террористической организацией «Аль-Каида», а также другая террористическая группировка, «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС).

В последние годы ИГ наращивает свое присутствие в Африке. Так, количество заявленных официальными представителями группировки нападений на континенте в 2024 году составило 67% от общего числа атак по всему миру. В 2018 году на Африку пришлось лишь 3% от общего числа атак ИГ.

Активность связанного с «Аль-Каидой» ДНИМ в Мали тоже значительно выросла за последние годы. Если количество атак ИГ непосредственно в ключевых странах региона Сахель – Мали, Нигере и Буркина-Фасо – с начала 2023 года осталось практически неизменным, то количество заявленных атак со стороны ДНИМ выросло с 62 до 153 за квартал.

Все формирования – сепаратисты «Азавада», ДНИМ и ИГБС – часто вступают в конфликты друг с другом, но известны и случаи временного объединения: например, последний подконтрольный сепаратистам «Азавада» населенный пункт Тинзаутен на самом севере Мали, у границы с Алжиром, использовался в качестве логистического хаба и боевиками ДНИМ. У джихадистов на приграничных с Алжиром территориях также находится несколько лагерей.

Именно этот город последнюю неделю безуспешно штурмовали правительственные силы Мали и ЧВК «Вагнер». По сообщениям разных российских провоенных блогеров, боевики ДНИМ и сепаратисты «Азавада» вместе обороняли Тинзаутен от российских наемников и Вооруженных сил Мали, после чего устроили засаду отступающим правительственным силам.

По неподтвержденной информации, ДНИМ в конце апреля 2024 года заключил перемирие и с наемниками ЧВК «Вагнер», чтобы «взять передышку» от интенсивных боев и сосредоточить свои силы на борьбе с конкурирующими группировками. Как отмечает российский провоенный телеграм-канал Departamente, специализирующийся на Африке, «договорняки» между правительственными войсками и группировками в Мали не редкость.

«Остались втроем, продолжаем вести бой»

Боевые действия на севере Мали активизировались 20 июля. Тогда правительственные силы Мали вместе с наемниками провели рейд деревни Ин-Афарак, заявив о взятии населенного пункта. В это же время колонна из 12 транспортных средств выдвинулась к Тинзаутену – городу на границе с Алжиром (по другую сторону границы расположен алжирский город Тин-Зауатин).

23 июля колонна достигла Бугессы, не встретив сопротивления со стороны сепаратистов. Там военнослужащие запросили подкрепление, поскольку сепаратисты начали проводить мобилизацию и заминировали территорию около Тинзаутена. Численность сепаратистов в нем достигла тысячи человек. Телеграм-канал Departamente отмечает, что на подмогу правительственным силам для штурма города прибыли «крайне ограниченные силы». По данным провоенного блогера Рыбаря, численность правительственных сил была «от силы 70 человек». Неизвестно, включены ли в эти подсчеты наемники.

На пути к Тинзаутену один из автомобилей правительственных сил подорвался на самодельном взрывном устройстве, в результате чего был ранен один малийский военнослужащий.

Бои за сам населенный пункт начались днем 25 июля – колонна малийской армии при поддержке российский наемников оказалась в 20 километрах от Тинзаутена. Сепаратисты оказали ожесточенное сопротивление, а правительственные силы не могли применять беспилотники и авиацию из-за плохих погодных условий и удаленности города. Обороной места командовал лично Альгабасс Аг Инталла, глава одного из крупнейших объединений сепаратистов «Азавада». Командиры туарегов и примкнувших к ним членов джихадистских группировок пытались заманить Вооруженные силы Мали в ловушку, в узкое ущелье, но правительственные силы обошли ее. Спустя некоторое время появилась недостоверная информация об осаде лагеря сепаратистов всего в двух километрах от алжирской границы.

К вечеру бои прекратились из-за начавшейся песчаной бури, а бойцы «Азавада» закрепились в семи километрах от Тинзаутена.

Бои возобновились утром следующего дня. Правительственные силы применяли авиацию и FPV-дроны. В этот же день сепаратисты огнем из зенитных орудий повредили вертолет Ми-24. Он совершил жесткую посадку в Кидале. Экипаж, как пишут российские источники, выжил.

Правительственные силы и наемники из-за больших потерь решили отступить от города в Абейбару, а оттуда уйти в Кидаль, но по дороге наткнулись на ловушки боевиков ДНИМ и попали в засаду. Их атаковали сразу две группировки: как джихадисты «Аль-Каиды», так и сепаратисты «Азавада». По другой версии, группа разведчиков, состоящая из правительственных сил и бойцов ЧВК «Вагнер», направилась на перехват одной из групп сепаратистов численностью в «несколько сотен человек».

По данным телеграм-канала Departamente, боевики ДНИМ устроили подрыв в районе Тин-Гамира (канал ссылается на сепаратистских блогеров и официальные заявления двух организаций, ни в двух коммюнике «Азавада», ни в заявлении ДНИМ, с которыми ознакомилось Радио Свобода, конкретный район засады не фигурирует) и первыми вступили в бой с армией Мали и российскими наемниками, которые были вынуждены укрыться. Сами боевики ДНИМ в этот момент, по данным провоенного канала, отступили. После этого прибыли сепаратисты и добили оставшиеся правительственные силы.

Бывший боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в боевых действиях в составе группировки в Сирии и Ливии (отказался от службы в ЧВК после полномасштабного российского вторжения в Украину из принципиальных соображений и попросил не называть его имени из соображений безопасности), считает, что силы малийской армии и наемников попали в классическую «минную засаду», которая широко применялась еще афганскими моджахедами против советской армии в 1980-е годы. Согласно реконструкции собеседника РС, после того как первая бронемашина передового дозора подорвалась на мине, его бойцы, вместо того чтобы отойти, запросили помощь. Выдвинувшаяся к ним колонна основных сил подверглась неожиданному нападению, по-видимому, сразу из двух секторов. «Дальше последовал уже, называя вещи своими именами, разгром главной колонны. Передовой дозор был уничтожен видимо целиком, но это всего от 1 до 3 отделений, это про него сказали первоначально «разведка погибла», и, видимо, поэтому появились первые оценки потерь в десяток-другой бойцов. Однако намного больше потери понесла главная колонна, пришедшая на помощь передовому дозору», – предполагает бывший вагнеровец. Он оценивает состав отряда, направленного на помощь попавшему в засаду передовому дозору, примерно в роту (до 100 человек).

Остатки колонны предприняли попытку отхода, но были атакованы ДНИМ. «Непонятно, как удалось организовать взаимодействие этих двух группировок [ДНИМ и сепаратистов «Азавада»], которые между собой хотя прямо и не воюют, но и не дружат. После этого произошло добивание остатков колонны. Кто смог, выходили уже поодиночке или парами. Потери совокупные очень большие, минимальная оценка примерно 50 человек «двухсотыми», но возможно и намного больше, – предполагает собеседник РС. – Проведенная операция со стороны противника красивая, прямо изящная. И, к сожалению, очень кровавая для нас».

На помощь правительственным силам вылетел также самолет Ми-8. Его обстреляли, в результате чего был убит пилот и ранен борттехник. По другой информации, борттехник выжил.

По данным телеграм-канала Departamente, от 6 до 7 машин в колонне правительственных сил и наемников было уничтожено или захвачено. На одном из опубликованных видео можно насчитать от пяти до шести уничтоженных машин. Представители сепаратистов «Азавада», не называя точное число, также заявляют об уничтожении и захвате техники.

Согласно официальному заявлению ЧВК «Вагнер», с 22 по 27 июля в боях за Тинзаутен принимал участие 13-й Штурмовой отряд наемников под командованием Сергея Шевченко с позывным «Пруд». После мобилизации со стороны сепаратистов было принято решение перебросить дополнительные силы вагнеровцев к городу. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями (автомобили, начиненные взрывчаткой. – РС), что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат армии Мали. Последняя радиограмма от отряда «Пруда», согласно официальному сообщению, поступила 27 июля в 17:10. «Остались втроем, продолжаем вести бой», – сказано в ней. О количестве погибших и попавших в плен наемников не сообщается. Командир отряда Шевченко, согласно сообщению, погиб.

Телеграм-канал «Оркестр Вагнера» сообщает, что в результате боев погибло несколько десятков наемников, еще пятеро попали в плен. С оценкой в несколько десятков погибших соглашаются и провоенные блогеры Рыбарь и Jumanji. По подсчетам независимых наблюдателей, количество погибших малийских военных и наемников может достигать 58. В официальном заявлении сепаратистов говорится о «десятках» погибших и раненых со стороны противника, а также 7 погибших и 12 раненых бойцах CSP-DPA. По данным же ЧВК «Вагнер», в ходе боев за город было убито не менее 35 сепаратистов.

В своем заявлении ДНИМ говорят о 50 погибших наемниках и 10 погибших бойцах ВС Мали. Они также опубликовали фотографию с захваченными трофеями – в основном стрелковым оружием.

Экс-командир 13-го Штурмового отряда с позывным «Русич» заявил о 80 погибших бойцах и 15 пленных – неизвестно, идет ли речь только о вагнеровцах, или же в это число включены и малийские военнослужащие.

В бою под Тинзаутеном погиб и известный блогер, администратор связанного с ЧВК «Вагнер» крупного (более полумиллиона подписчиков) телеграм-канала Grey Zone с позывными «Белый» и «Пятисотый». По фото погибшего, которое первым опубликовал телеграм-канал «ДШРГ Русич», удалось выяснить, что этим человеком был 29-летний уроженец Липецка Никита Федянин.

Помимо этого, некоторые телеграм-каналы сообщили о гибели одного из командиров ЧВК «Вагнер» – Антона Елизарова с позывным «Лотос». По другим данным, Елизаров попал в плен и уже был обменян. При этом автор связанного с ЧВК «Вагнер» телеграм-канала «Святоша вещает» отрицает эту версию и говорит, что «азавадские сепаратисты его казнили и не показывают тело». Он также утверждает, что не видел «Лотоса» ни в обменных списках, не среди вернувшихся из плена, ссылаясь на информацию от резервной группы вагнеровцев. Еще часть источников убеждены, что Елизарова вообще не было в колонне. Официального подтверждения гибели «Лотоса» не поступало.

Количество пленных бойцов ЧВК «Вагнер» варьируется от 5 до 15 (если «Русич» в своем сообщении говорил исключительно о наемниках). На всех видеозаписях с места засады видно только двух бойцов, предположительно связанных с ЧВК «Вагнер», – один из них точно говорит по-русски и, по его собственным словам, является боевым медиком. Помимо этого, в плен попал и администратор телеграм-канала «Медведи на диване», предположительно связанного с «Африканским корпусом», подразделением МО РФ в Африке, но был сразу же обменян.

По данным этого канала, «Африканский корпус» организовал два выкупа пленных. Общая сумма первого выкупа составила 93 тысячи долларов. Гарантом сделки, по данным канала, выступали алжирские спецподразделения. Ночью 27 июля канал «Медведи на диване» также сообщил, что прошли успешные переговоры и о выкупе бойцов ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердил и канал, связанный с наемниками. В рамках второй сделки, по данным «Медведей», планировалось обменять 15 военнослужащих – из них как минимум двое были «славянской внешности».

По состоянию на воскресенье, 28 июля, как минимум один вагнеровец оставался в плену. 29 июля источник, близкий к Министерству обороны России сообщил, что всех наемников ЧВК «Вагнер» обменяли.

Телеграм-канал Departamente написал, что разгром российских наемников и малийских военнослужащих «указывает на одну неприятную весть для малийского руководства – азавадские боевики до сих пор могут показать зубы». Ожидать, что разведдозор в составе чуть более 10 машин сможет взять город ради очередного показушного успеха армии Мали, глупо, сказано в сообщении канала.

Российская пропаганда обвинила Украину в помощи сепаратистам в подготовке операции. Появилась также и неподтвержденная информация от блогера, связанного с сепаратистами, о том, что «Азавад» был якобы готов передать Украине пленных вагнеровцев. Многие российские провоенные блогеры высмеяли эту информацию и назвали «украинский след» нереалистичным. Представитель украинской разведки Андрей Юсов в свою очередь заявил, что повстанцы получили данные, которые позволили им провести успешную операцию против россиян. «Деталей разглашать не станем. Продолжение будет», – добавил Юсов.

«Пока действия россиян в Мали похожи на провал»

Специализирующийся на активности российских наемников в Африке журналист Филип Обаджи говорит в интервью Радио Свобода, что первые вагнеровцы появились в Мали еще до смерти Евгения Пригожина – примерно 1000 человек. Лу Осборн из расследовательского проекта All Eyes On Wagner оценивает численность российских наемников в Мали в 1300–1500 человек.

По словам Филипа Обаджи, Мали – одна из немногих стран Африки, где наемники ЧВК «Вагнер» сохранили значительную оперативную автономность от Министерства обороны России. Сейчас они вместе с отрядами армии Мали пытаются не допустить расширения влияния племен туарегов и джихадистов на юг страны – при этом страдают и мирные малийцы, которые оказываются заперты в ловушке между местами боев и границей с Алжиром:

«Вагнеровцы присутствуют в Мали уже почти три года, после смерти Пригожина они никуда не исчезли. Говорить, что они действуют независимо от Министерства обороны РФ, не совсем верно, хотя основную поддержку они сейчас получают не от российских военных, а от малийской армии. Власти Мали прежде всего заинтересованы в том, чтобы остановить распространение на юг зоны влияния джихадистских групп, таких как «Аль-Каида» или «Исламское государство».

Именно поэтому начались бои за город Тинзаутен, который расположен довольно далеко от основных баз ЧВК «Вагнер» и армии Мали. Кроме того, в последнее время активизировал свои операции и альянс группировок туарегов «Постоянное стратегическое партнерство за мир, безопасность и развитие» (CSP-PSD), борющийся за создание своего независимого государства «Азавад». Власти Мали опасаются, что они распространят свое влияние за пределы северного региона, граничащего с Алжиром. Ранее ЧВК «Вагнер» и армии Мали уже удалось вернуть под контроль некоторые из занятых ими территорий, и сейчас, я думаю, они просто недооценили силу противника и переоценили фактор алжирской границы, которая должна была «запереть» силы туарегов с севера. Надо также учитывать, что ранее столкновения армии и наемников с туарегами происходили в основном в других частях Мали, и северный, граничащий с Мали регион был не так хорошо знаком россиянам.

Особенно власти Мали обеспокоены «Исламским государством», поскольку оно хочет установить свой «халифат» на севере страны. Да, были слухи о том, что Россия хочет таким образом получить контроль или долю в месторождениях лития на севере Мали, а также в Нигере, но мне кажется, что основная мотивация для малийских властей – остановить сепаратистские группировки туарегов и джихадистов. По неподтвержденным данным, ЧВК «Вагнер» получает за это от властей Мали до 10 миллионов долларов каждый месяц».

С тем, что в фокусе внимания правительства Мали ситуация с безопасностью на севере страны, согласна и Лу Осборн из All Eyes On Wagner, отмечающая, что пока российские наемники не оправдали возложенных на них ожиданий:

«На севере Мали есть залежи полезных ископаемых, и правительство хотело бы, чтобы деньги от их добычи поступали в бюджет. Но Россия так и не заключила с властями Мали, в отличие от ЦАР, ни одной сделки о разработке таких месторождений, хотя даже присылала геологов на разведку. На первом месте все же стоит вопрос с исламскими радикалами. От россиян ждали, что они будут брать на себя в борьбе с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» больше рисков, чем могли себе позволить миротворцы ООН, но с декабря 2021 года, когда вагнеровцы впервые появились в Мали, ситуация только ухудшилась. Пока, если честно, действия россиян в Мали похожи на провал. Раньше властям Мали удавалось заключать соглашения с туарегами, чтобы сосредоточиться на джихадистах. Сейчас этого уже нет, все соглашения нарушены: не в последнюю очередь из-за того, как жестоко ведут себя малийская армия и российские наемники по отношению ко всем без исключения противникам. Сообщения о пытках и других нарушениях прав человека многочисленны, хотя мы не можем с уверенностью говорить, идет ли речь лишь о брутальности самих вагнеровцев, или их пример оказался заразительным и сподвиг солдат правительственной армии на такие же действия, дал выход накопившейся у них ненависти к этническим меньшинствам, преимущественно – тем, кого принято объединять под названием «туареги».

ИГИЛ, «Аль-Каида» и туареги иногда враждуют между собой на севере Мали, поскольку преследуют разные интересы. В этот раз они создали тактический союз, чтобы противостоять россиянам и малийской армии: возможно, недооценка вероятности такого временного союза тоже стала одной из причин разгрома колонны вагнеровцев, говорит Филип Обаджи. Лу Осборн из All Eyes On Wagner в разговоре с Радио Свобода цитирует высокопоставленный источник в правительстве Мали, который считает, что туареги заманили россиян и малийскую армию на север страны, территории вдали от их основных баз, создав видимость своей слабости.

Как можно судить по сообщениям в социальных сетях, ЧВК «Вагнер» не делает особых различий между комбатантами и мирными жителями. Соцсети телеграм-каналов, связанных с российскими наемниками, полны фотографий зверских расправ над людьми: им отрезают головы, потрошат внутренности и так далее. По словам Обаджи, самым известным таким случаем стала расправа над жителями расположенного в центре Мали города Мура в конце марта 2022 года. Согласно выводам сотрудничающих с ООН международных правозащитных организаций, в Муре наемники ЧВК «Вагнер» убили от 100 до 200 человек. Город в тот момент находился под условным контролем близких к «Аль-Каиде» джихадистских группировок. Позже подобные сообщения не раз приходили и из населенных пунктов, контролируемых туарегами, отмечает Филип Обаджи. По его словам, поражение под Тинзаутеном вряд ли сильно повлияет на ситуацию в Мали. «В Сирии, не говоря уже об Украине, вагнеровцы несли куда более серьезные потери – и это не остановило их от продолжения боевых действий. Русские восполнят потери в личном составе и технике, возможно, пересмотрят свою тактику, но продолжат делать то, что они делают», – говорит эксперт.

Евгений Легалов, Марк Крутов, Сергей Добрынин, «Радио Свобода»

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