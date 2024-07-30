В Сенненской ЦРБ у медиков начали проверять телефоны

В Сенненской ЦРБ у медиков начали проверять телефоны4
- 30.07.2024, 12:06
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Главврач провела рейд.
В Сенненской центральной районной больнице выявили пять сотрудников с подписками на «экстремистские» телеграм-каналы.
Об этом рассказала витебскому телевидению главный врач медучреждения Кристина Горчинская. Внимание на ролик обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
Спикер отметила, что для противодействия «экстремизму» с коллективом ЦРБ проводятся совещания. Кроме того, все работники подписывают определенные «обязательства» при приеме на работу.