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В Сенненской ЦРБ у медиков начали проверять телефоны

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  • 30.07.2024, 12:06
  • 4,210
В Сенненской ЦРБ у медиков начали проверять телефоны

Главврач провела рейд.

В Сенненской центральной районной больнице выявили пять сотрудников с подписками на «экстремистские» телеграм-каналы.

Об этом рассказала витебскому телевидению главный врач медучреждения Кристина Горчинская. Внимание на ролик обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Спикер отметила, что для противодействия «экстремизму» с коллективом ЦРБ проводятся совещания. Кроме того, все работники подписывают определенные «обязательства» при приеме на работу.

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