Белорусы из-за вчерашнего шторма оказались на необитаемом острове 1 30.07.2024, 12:14

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Их лодку затопило.

Пара в Вилейском районе отдыхала на лодке на местном водохранилище возле деревни Сосенка 29 июля, но в какой-то момент сильный ветер затопил судно. Понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС.

Информация о происшествии поступила на пульт МЧС около девяти часов утра. На место происшествия прибыли сотрудники ОСВОДа. В лодке находились мужчина и женщина, сами они не могли выбраться с острова.

Спасатели доставили их на берег. 35-летний мужчина и его 27-летняя спутница не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.

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