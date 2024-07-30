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Россиянка похвасталась издевательством над ребенком из оккупированного Мариуполя

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  • 30.07.2024, 12:17
  • 3,788
Россиянка похвасталась издевательством над ребенком из оккупированного Мариуполя

На видеозапись обратили внимание в Мариупольском городском совете.

В сеть попало видео, на котором нетрезвая россиянка откровенно рассказывает об издевательствах над «удочеренным» ребенком из оккупированного Мариуполя. Она назвала девочку «хохлушкой» и заявила, что бьет ее, «сколько война идет».

На видеозапись обратили внимание в Мариупольском городском совете. Известно, что фигуранткой является жительница Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области РФ.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

На видео россиянка хвастает издевательством над ребенком, говорит, что удочерила девочку, а теперь ее бьет, когда выпивает.

Мужчина, снимавший видео, угрожал пьяной женщине вызвать службу опеки, если она ударит ребенка. Он обращался к ней по имени Эля.

«Будешь ребенка бить – будешь сидеть в тюрьме», – сказал он ей.

Однако та только посмеялась над его словами и ответила, что «сколько война идет, столько и бьет ребенка».

«Забирайте свою хохлушку», – выдала она.

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