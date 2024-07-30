Окружение Ким Чен Ына ищет для него лекарства по всему миру

Окружение Ким Чен Ына ищет для него лекарства по всему миру2
- 30.07.2024, 12:32
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У северокорейского диктатора ухудшилось здоровье.
Северокорейские чиновники ищут за границей лекарства, которые помогли бы диктатору Ким Чен Ыну решить проблемы со здоровьем, сообщает Associated Press со ссылкой на разведку Южной Кореи.
В материале говорится, что Ким, который при росте около 170 сантиметров раньше весил 140 килограммов, сильно похудел в 2021 году, вероятно, из-за смены диеты. Но недавние кадры, опубликованные в государственных СМИ, свидетельствуют, что он снова набрал вес.
Представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи рассказали на встрече с членами парламента, что 40-летний Ким снова весит около 140 килограммов и входит в группу высокого риска определенных заболеваний.
Депутат Ли Сон Кин отметил, что у Кима с 30 лет есть признаки высокого давления и диабета, поэтому вероятно, что со временем он будет страдать сердечными заболеваниями, если не заботится о здоровье.
Депутат Пак Сон Вон отметил, что, по мнению разведки, ожирение Кима связано со злоупотреблением алкоголем, курением и стрессом.
Согласно данным разведки, северокорейские чиновники пытаются найти за границей лекарства для своего лидера.