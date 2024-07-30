Лукашенко набросился на академиков
- 30.07.2024, 12:41
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Диктатора насторожили «ошибки» в животноводстве и растениеводстве.
Диктатор Александр Лукашенко встретился с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси. Он потребовал от ученых «реального прорыва», чтобы они смогли перейти «на следующую ступень».
«В последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непроторенными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но, что меня насторожило, что ошибки допускались… там, где их быть не должно…: в животноводстве, в растениеводстве», — сказал Лукашенко.
Рабочая группа создана для «изучения вопросов практикоориентированности и результативности научных исследований», чтобы потом докладывать о них Лукашенко.