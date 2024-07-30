В России испугались давать Пугачевой статус «иноагента» 1 30.07.2024, 12:43

Минюст не нашел оснований.

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая в начале полномасштабной войны выехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из РФ в Израиль, не признали «иноагентом».

В марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал, что Пугачеву стоит наказать за поддержку украинцев и дать статус «иноагента» в России. Однако на днях Министерство юстиции РФ не нашло для этого оснований.

«Сейчас в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей признания иноагентом», - заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

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