закрыть
30 июля 2024, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России испугались давать Пугачевой статус «иноагента»

1
  • 30.07.2024, 12:43
В России испугались давать Пугачевой статус «иноагента»

Минюст не нашел оснований.

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая в начале полномасштабной войны выехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из РФ в Израиль, не признали «иноагентом».

В марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал, что Пугачеву стоит наказать за поддержку украинцев и дать статус «иноагента» в России. Однако на днях Министерство юстиции РФ не нашло для этого оснований.

«Сейчас в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей признания иноагентом», - заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко