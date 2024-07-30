Двухмесячная веганская диета уменьшила биологический возраст 30.07.2024, 12:57

В среднем — на 0,63 года.

Исследователи из США продемонстрировали, что употребление растительной диеты в течение двух месяцев оказывает заметное влияние на биологический возраст. Временный переход на веганскую диету по сравнению со «всеядной» приводит к замедлению метилирования ДНК, которое связывают со старением, пишет «Хайтек».

Для проведения эксперимента исследователи отобрали 21 пару однояйцевых близнецов, геномы которых практически идентичны. В течение восьми недель половина участников питалась на основе сбалансированной растительной диеты, второй половине назначили здоровую диету, включающую ежедневно от 170 до 225 г мяса, одно яйцо и полторы порции молочных продуктов.

Ключевым биомаркером было изменение метилирования ДНК — процесс, при котором небольшая молекула, известная как метильная группа, добавляется к ДНК. Этот процесс, как правило, приводит к блокированию экспрессии определенных генов. Метилирование ДНК связывают с процессом старения, поскольку оно усиливается с возрастом.

Анализ показал, что хотя близнецы начинали исследование со схожими показателями, у тех, кто придерживался веганской диеты, на восьмой неделе наблюдались существенные изменения возрастных маркеров, лежащих в основе биологического возраста. Ученые также наблюдали в веганской группе снижение эпигенетического возраста сердца, гормональной системы, печени, воспалительных и метаболических систем.

Биологический возраст «веганов» за восемь недель в среднем снизился на 0,63 года или чуть более 7,5 месяца. Но есть несколько оговорок, добавляют ученые. Во-первых, эта группа потребляла на 200 калорий в день меньше и к концу исследования потеряла в среднем на 2 кг больше, чем группа всеядных. Во-вторых, неизвестно к каким долгосрочным эффектам приведут разные диеты.

Поэтому необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, связаны ли результаты только с диетой или это побочный эффект потери веса. Кроме того, необходимо изучить сохранятся ли эффекты в долгосрочной перспективе.

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