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«Там армия РФ заперта в капкане»

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  • 30.07.2024, 12:58
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«Там армия РФ заперта в капкане»
Роман Свитан

Украинский полковник пояснил, откуда начнется наступление ВСУ.

Российская армия на территории временно оккупированного Крыма фактически находится «в капкане». Освобождение Украины должно начаться с южного направления, в том числе с деоккупации Крыма.

Процесс деоккупации может происходить дистанционно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, в Генштабе ВСУ наверняка разработан план освобождения оккупированных территорий, который может предусматривать такую последовательность действий: «разворачивание оборонительных рубежей на восточном и северном фронтах, а также развитие наступательных действий на южном фронте в сторону Крыма».

Свитан заявил, что это «оптимальная стратегия», которая «учитывает расположение фронта, наличие личного состава, сил и средств у каждой из сторон».

Полковник подчеркнул, что Крым имеет для России огромное не только сугубо военное, но и политическое значение, и его потеря может стать катастрофой для кремлевского режима.

«Крым для россиян – это оторванный ломоть. Там российская армия практически заперта в географическом капитане. В Крыме, можно сказать, «смерть кощеева», путинская смерть. После освобождения Крыма Россия начнет разваливаться. Путин точно не усидит на своем кресле», – заявил он.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом освобождения полуострова является дистанционный. Для его реализации Силам обороны необходимы «дальние средства поражения, ракетная компонента».

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