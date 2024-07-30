Политолог: Это звоночек для Лукашенко 30.07.2024, 13:00

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Судьбу диктатора решит Венесуэла?

Лукашенко после встречи с Путиным собрал совещание, на котором проговорился, что одной из главных тем разговора на Валааме была нефть — новая формула ценообразования, утилизационный сбор, предоплата за нее.

Почему возникли эти вопросы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Начну с того, что вчера Путин подписал договор об объединенном энергетическом рынке Беларуси и РФ. Полагаю, что сейчас они договорились об общих правилах работы на этом едином энергорынке. Могли быть урегулированы основные вопросы, касающиеся электроэнергетики, газа и нефти.

На сегодняшний день для РФ Беларусь является очень важным партнером с точки зрения и сбыта, и переработки энергоресурсов, чтобы нефтепродукты поступали на российский рынок. В силу известный причин, а именно — вывода из строя ряда российских нефтеперерабатывающих заводов.

Для Беларуси же сейчас важно получать нефтепродукты и газ по самым низким ценам. Думаю, что этот вопрос урегулирован, учитывая сложности, которые сегодня сложились у РФ на мировых рынках по сбыту и газа, и нефти. В этом плане Россия пошла на определенные уступки. Выгодно это и Кремлю, учитывая то, что он максимально сейчас вовлекает Беларусь в цепочку кооперации по ряду направлений.

— Какие, на ваш взгляд, могли быть закрытые темы разговоров между Путиным и Лукашенко?

— Что касается других вопросов, которые там обсуждались, то это общая обстановка в регионе, война в Украине, вовлечение белорусских предприятий в работу на российский рынок.

Так же, думаю, что затрагивался вопрос, связанный и с санкционной политикой, и предстоящими «президентскими выборами» в Беларуси. До их старта остается не более 9 месяцев.

Надо обратить внимание на то, каким образом Кремль подал эту встречу и в каком виде был представлен Лукашенко.

Российские информационные агенства в очень неприглядном виде показали диктатора. Я бы обратил внимание, что он не остался на торжественные мероприятия в Петербурге (видимо, не было настроения), а вчера, по возвращению из трехдневной командировки, провел расширенное совещание, где поднимал вопросы, которые перед этим обсуждал с Путиным.

Еще отмечу, что встреча Путина с Лукашенко проходила без участия (по крайней мере — публичного) высокопоставленных чиновников. Это может быть звоночек для Лукашенко, учитывая его состояние здоровья.

Полагаю, что Кремль может (хоть Лукашенко сейчас их максимально устраивает) настаивать на том, чтобы Лукашенко не участвовал в очередных «президентских выборах». Особенно на фоне событий, которые прямо сейчас происходят в Венесуэле.

Думаю, что это тоже важная лакмусовая бумажка. В случае, если в Венесуэле народ отстоит свое право выбора, то это болезненно отразится на состоянии других авторитарных стран.

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