На границе с Польшей в Бресте собралась огромная очередь из машин и автобусов 30.07.2024, 13:03

иллюстративное фото

Там ситуация наиболее сложная.

Очереди транспорта на въезд в Евросоюз с территории Беларуси продолжают расти.

Наиболее сложная ситуация на границе с Польшей в пункте пропуска «Брест-Тересполь». Там по состоянию на 12:00 в очереди стоят 400 легковых машин и 46 автобуса (в 10:00 было 42 автобуса), сообщает Погранкомитет.

В Каменном Логе въезда в Литву ожидают 140 легковых автомобилей и четыре автобуса (в 10:00 было шесть автобусов) В Беняконях — 100 легковушек (столько было и в 10:00), очереди из автобусов там нет.

В Григоровщине на въезд в Латвию очередей из автобусов и легковых авто нет, зато там стоят 280 фур (как и в 10:00).

Очереди из большегрузов на въезд в Литву еще больше — в Каменном Логе ожидают пропуска 750 большегрузов (было 740), в Беняконях — 915. В Козловичах въезда в Польшу ждут 150 фур (в 10:00 было 150).

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