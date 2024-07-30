Провинциальный тамада 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

30.07.2024, 13:07

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Виктор Орбан

Чего хочет Орбан?

Виктор Орбан, венгерский премьер, вновь выступил на днях со странными заявлениями: «Запад отдал приказ морально выступить против России. Тем временем все больше и больше людей становятся на сторону России. Запад непостижим и непредсказуем, его поведение нерационально, и он не способен справиться с вызовами, исходящими из Азии»

И где выступил. Не в европейских столицах, а в провинции, на «гастролях» – прибыл в румынский город Бэиле-Тушнад и там высказался. Словно тамада на свадьбе.

Что хочет Орбан?

Повторить судьбу Шредера, заслужив работу у Путина? Вроде бы, времена уже не те.

Или, может быть, когда от власти в Венгрии Орбан отойдет и начнут его обвинять, скажем, в коррупции, побежит к Путину?

Наконец, бизнес у Орбана, что ли, какой совместный с путинскими подчиненными?

Не знаем. Странное поведение. «Все это очень подозрительно», - говорил герой французского фильма о Фантомасе.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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