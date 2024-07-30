«После такого предложения от девушки даже покраснел» 8 30.07.2024, 13:12

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Блогер из Минска провела интересный эксперимент.

Нередко можно услышать упреки от мужчин, будто девушки часто ходят на свидания, только чтобы вкусно поужинать в шикарном ресторане. Для этого явления даже придумали не очень красивое определение — «тарелочница».

А что будет, если сама девушка предложит заплатить за совместный ужин? Проверить это решила тикток-блогер из Минска, которая ведет блог под ником lena_kozulya.

Она прислала разным парням в мобильном приложении для знакомств Twinby (российский вариант тиндера) одно и то же сообщение: «Привет. Считаю, что нам просто необходимо поужинать вместе. В ресторан пойдем? Я угощаю».

И вот что получилось. Из двенадцати парней половина согласилась на встречу, но они отметили, что платить должен мужчина, поэтому сами закроют счет. Кто-то даже признался, что после такого предложения от девушки покраснел.

Один из кавалеров отметил, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, поэтому девушке сначала нужно преодолеть более 700 километров между Минском и северной столицей России, а дальше он разберется.

Блогер писала парням посреди ночи, поэтому у кого-то возникли сомнения по поводу того, достаточно ли трезва была в тот момент девушка. «В два часа ночи такое предложение больше похоже на социальный эксперимент или отсутствие трезвости. Но если утром планы не поменяются, то пойдем ужинать. Ресторан уже выбран или это обсуждается?» — уточнил еще один из виртуальных собеседников.

Остальные четверо согласились на предложение. Один из них уточнил, не оплатит ли девушка заодно и его коммуналку. А еще один написал, что считает ресторан не самым лучшим местом для первой встречи: «Предпочитаю шаурму у Татьяны, но это место только для избранных».

Менее чем за сутки ролик набрал около 370 тысяч просмотров и более 15 тысяч лайков.

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