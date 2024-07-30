Крик души белорусского футболиста: Пацанам не за что жить! 25 30.07.2024, 13:16

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Зарплаты — как у водителей такси.

Полузащитник витебского «Макслайна» Кирилл Кириленко раскритиковал финансовые условия, которые предлагают футболистам в Беларуси. Интервью с игроком опубликовал сайт bel.football.

«Хочу сказать, что такие клубы, как «Макслайн», дают надежду на возрождение белорусского футбола. Потому как то, что сейчас происходит… Те условия, которые предлагают команды Высшей лиги, абсурдные. Мы даже смеемся с ребятами, что условия, предлагаемые на данный момент в «вышке», сопоставимы с условиями водителя бизнес-такси в «Яндексе». Это смешно и абсурдно», — заявил Кириленко.

«Просто я знаю, как пацаны живут, и некоторым вообще не за что жить. Это ужасно», — пожаловался он.

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