В Украине задержали российского шпиона, пытавшегося уничтожить секретные документы 1 30.07.2024, 13:38

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В его доме нашли российский паспорт.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что задержала жителя Харькова, который пытался выяснить места расположения хранилищ технической документации, необходимой для восстановления промышленных предприятий.

«Основными целями врага были секретные места хранения важной документации технического характера. Таким образом оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий области», — говорится в сообщении СБУ.

Для получения координат целей фигурант «втемную» пытался использовать свою знакомую – работницу одного из местных госучреждений, имеющую доступ к тайной информации. Под видом бытового общения в мессенджере россиянин выспрашивал у женщины о местах расположения тайных хранилищ документации.

Во время обыска в доме задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов, расположенных в Харькове и его окрестностях, а также мобильные телефоны «с доказательствами общения» с российскими кураторами из военной разведки России.

Задержанному предъявлено обвинение по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

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