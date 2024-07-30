Китай все больше выкачивает ресурсы из России 30.07.2024, 13:42

Сырьевая зависимость Москвы от Пекина возросла.

Россия обновила рекордный показатель экспорта в Китай. Правда, КНР преимущественно закупает не высокотехнологичные товары, а ресурсы, таким образом продолжая превращать РФ в свой сырьевой придаток, пишет obozrevatel.com.

Ссылаясь на опубликованные китайской таможней данные, российские СМИ сообщают, что в первом полугодии страна-агрессор поставила на китайский рынок товаров на рекордную сумму – $65,2 млрд. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспортный поток из РФ в Китай почти на 90% состоит из природных ресурсов. Три четверти приходится на нефть, нефтепродукты и газ: за первые шесть месяцев 2024 года китайским НПЗ было продано 55,1 млн тонн (на 5% больше, чем в 2023 году). Средняя цена этой выросла до $80,3 за баррель (+9%).

В целом доходы «Газпрома» от продажи газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли на 17% – до $4 млрд. До конца года по трубе планируют поставить 30 млрд кубов газа, а в 2025 году она может выйти на проектную мощность – 38 млрд.

Кроме углеводородов, Китай покупает у России древесину ($1,7 млрд), металлические руды ($2,3 млрд), алюминий и продукцию из него ($1,8 млрд), рыбу ($1,3 млрд), а также растительные и животные масла ($1 млрд). При этом поставки двух последних категорий товаров сократились на 11% и 32% соответственно.

Эксперты утверждают, что Китай исторически импортирует из России в основном минеральное сырье и нефть. В 2023 году сторонам удалось договориться об открытии китайского рынка свинины для российских поставщиков, но на какие-либо существенные объемы поставки так и не вышли.

Кроме того, играют роль и различные ограничения со стороны КНР. После ужесточения американских санкций в конце 2023 года китайские банки стали массово отказываться от проведения транзакций с Россией – решить проблему не удалось даже после визита в Пекин российского диктатора Владимира Путина.

Теперь россиянам крайне сложно, а в некоторых случаях невозможно получить платеж из КНР, даже в юанях. Платежная блокада затронула производителей металлов, компании сельхозсектора, а также других отраслей.

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