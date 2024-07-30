закрыть
30 июля 2024, вторник, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какими именами называют новорожденных в Минске

6
  • 30.07.2024, 13:44
  • 1,978
Какими именами называют новорожденных в Минске

Среди них есть и редкие.

Стало известно, какие имена выбирали минчане для новорожденных в первом полугодии 2024-го. Об этом в главном управлении юстиции Мингорисполкома рассказали агентству «Минск-Новости».

Так, в топе женских имен неизменно лидируют: София (так назвали 161 девочку), Ева (146) и Анна (133). Еще в Минске с января на свет появились 130 Марий, 99 Алис, 98 Ксений и 89 Викторий.

Многие минчане также отдают предпочтение и более редким именам: Лира, Иванна, Людмила, Мелиса, Миа, Иоанна, Марина, Юлия, Аврора, Алена, Валентина.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко