Какими именами называют новорожденных в Минске

Какими именами называют новорожденных в Минске6
- 30.07.2024, 13:44
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Среди них есть и редкие.
Стало известно, какие имена выбирали минчане для новорожденных в первом полугодии 2024-го. Об этом в главном управлении юстиции Мингорисполкома рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, в топе женских имен неизменно лидируют: София (так назвали 161 девочку), Ева (146) и Анна (133). Еще в Минске с января на свет появились 130 Марий, 99 Алис, 98 Ксений и 89 Викторий.
Многие минчане также отдают предпочтение и более редким именам: Лира, Иванна, Людмила, Мелиса, Миа, Иоанна, Марина, Юлия, Аврора, Алена, Валентина.