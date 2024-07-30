Какими именами называют новорожденных в Минске 6 30.07.2024, 13:44

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Среди них есть и редкие.

Стало известно, какие имена выбирали минчане для новорожденных в первом полугодии 2024-го. Об этом в главном управлении юстиции Мингорисполкома рассказали агентству «Минск-Новости».

Так, в топе женских имен неизменно лидируют: София (так назвали 161 девочку), Ева (146) и Анна (133). Еще в Минске с января на свет появились 130 Марий, 99 Алис, 98 Ксений и 89 Викторий.

Многие минчане также отдают предпочтение и более редким именам: Лира, Иванна, Людмила, Мелиса, Миа, Иоанна, Марина, Юлия, Аврора, Алена, Валентина.

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