Психическая атака Путина не удалась Телеграм-канал «СерпомПо»

30.07.2024, 13:50

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Запад научился реагировать на выкрутасы шпаны.

Интересно наблюдать, как изменилась реакция европейских руководителей и чиновников на выкрутасы российской великодержавной шпаны.

Раньше старались убеждать, искать точки соприкосновения, опасались. Теперь, похоже, поняли, кто перед ними. 24 февраля и последующее научили. Отсюда твердое решение – защищаться.

На заявление Путина о возможном развертывании ракет средней и меньшей дальности в ответ на американские ракеты в Германии в 2026 году последовал ответ от представителя правительства Кристиане Хоффманн.

Во-первых, как мы поняли, в Германии считают, что Путин уже развернул в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Так что его разговоры, что он будет считать себя «свободным» от каких-то своих «обязательств» - словесная шелуха.

Во-вторых, было сказано, что «Берлин должен отреагировать на это ради безопасности всех нас в Европе» и дополнительно, специально для Путина: «Чтобы внести ясность: нас не запугают такие заявления».

Очередная психическая атака из Кремля не удалась.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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