Белорусскому журналисту нужна ваша помощь
- 30.07.2024, 14:04
Объявлен сбор для паллиативной помощи.
Объявлен сбор средств для оказания паллиативной помощи белорусскому журналисту Вадиму Довнару, нуждающемуся в пересадке печени.
Вадиму требуется операция по трансплантации, однако, к сожалению, в настоящее время ее нельзя провести.
Собранные пожертвования помогут оплатить необходимое медицинское оборудование, лекарства и услуги медицинского персонала, которые будут необходимы Вадиму Доварю в этот сложный период.
Вадим Довнар окончил журфак БГУ, работал в БДГ, «Беларусской газете» и других СМИ, позднее уехал в Украину, где прожил последние 13 лет.
Помочь белорусскому журналисту можно по ссылке.