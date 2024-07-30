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Белорусскому журналисту нужна ваша помощь

  • 30.07.2024, 14:04
Белорусскому журналисту нужна ваша помощь
Вадим Довнар

Объявлен сбор для паллиативной помощи.

Объявлен сбор средств для оказания паллиативной помощи белорусскому журналисту Вадиму Довнару, нуждающемуся в пересадке печени.

Вадиму требуется операция по трансплантации, однако, к сожалению, в настоящее время ее нельзя провести.

Собранные пожертвования помогут оплатить необходимое медицинское оборудование, лекарства и услуги медицинского персонала, которые будут необходимы Вадиму Доварю в этот сложный период.

Вадим Довнар окончил журфак БГУ, работал в БДГ, «Беларусской газете» и других СМИ, позднее уехал в Украину, где прожил последние 13 лет.

Помочь белорусскому журналисту можно по ссылке.

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