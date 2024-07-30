«Людей нет, наступать некем физически» 30.07.2024, 14:06

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Z-военкор шокировал россиян новостями с фронта.

Российские военные пропагандисты активно жалуются на ухудшение ситуации на фронте для армии РФ: попытка наступать любой ценой обернулась огромными потерями в живой силе, у россиян буквально заканчиваются люди.

Об этом пишет российский Z-военкор Юрий Котенок, раскрывая масштабы трагедии в российской армии, передает dialog.ua.

По его словам, продвижение оккупантов снизилось до уровня «жабьих прыжков», поскольку личный состав российских подразделений быстро обнуляется.

Скорость гибели российских солдат настолько высока, что командиры даже не запоминают состав своих рот. Котенок признается, что «наступать некем физически».

«Истощилась живая сила», — признается он. Более того, группы эвакуации раненых у россиян отсутствуют полностью, поскольку солдаты с легкими ранениями якобы могут вернуться с фронта самостоятельно, а получившие тяжелые ранения россиянам не нужны — их оставляют погибать на передовой.

Тела погибших также оставляют на линии фронта: их не забирают, чтобы не усугублять статистику и без того огромных потерь. Ситуация на Харьковском направлении для россиян также безрадостна.

«К сожалению, не выдумки, а реальность», — признается пропагандист.

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