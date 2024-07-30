На аукцион выставили самую дорогую Alfa Romeo в истории
- 30.07.2024, 14:20
Эксклюзив за $20 миллионов.
В США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Alfa Romeo 8C 2900B 1938 года. За винтажное авто планируют получить примерно 20 миллионов долларов, пишет «Фокус».
Такая цена Alfa Romeo 8C 2900B — не удивительно, ведь это самая дорогая модель в истории итальянской марки. Всего с 1935 по 1940 год изготовили всего 40 этих авто, а конкретно таких кабриолетов Lungo Spider от ателье Touring существует всего пять. Сейчас все они стоят более 10 миллионов долларов, а самая высокая цена Alfa Romeo 8C 2900B — $19,8 миллиона.
Alfa Romeo 8C 2900B была одним из самых быстрых авто своего времени. Спорткар оснастили 2,9-литровой рядной восьмеркой с двумя компрессорами, которая развивала 180 сил и позволяла разгоняться до 200 км/ч. Авто четыре раза выигрывало знаменитую 1600-километровую гонку Mille Miglia.
Именно этот кабриолет Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider отличается элегантным обтекаемым дизайном. Авто находилось в коллекциях в Египте и Швейцарии, а затем было перевезено в США.
Спорткар неоднократно выигрывал награды на самых престижных фестивалях ретроавто. В 2022 году автовоз с ним угнали, однако через год машину нашли и вернули владельцу.