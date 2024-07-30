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Наводнение в РФ: жена губернатора призвала жителей затопленных районов радоваться дождю

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  • 30.07.2024, 14:23
  • 1,478
Наводнение в РФ: жена губернатора призвала жителей затопленных районов радоваться дождю

C таким советом она выступила во время праздничного концерта.

На фоне настоящего стихийного бедствия в Челябинской области РФ, где из-за мощных ливней размыло очередную дамбу, в результате чего под водой оказался целый ряд населенных пунктов, жена губернатора Алексея Текслера призвала местных жителей радоваться дождю.

Более того, с таким советом она выступила во время праздничного концерта, который местные власти решили провести, несмотря на человеческие жертвы среди населения региона.

«Какого настоящего уральца может напугать такой вот дождь, такая непогода. Мы, наоборот, радуемся этому дождю, потому что наши поля наливаются пшеницей, у нас растут прекрасные яблоки и у нас будет замечательный урожай», — объяснила пострадавшим россиянам Ирина Текслер.

В свою очередь неблагодарные жители затопленных районов прислушиваться к ее рекомендациям не спешат, а лишь жалуются из-за потери имущества.

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