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«Маньяк может ударить по дамбе Киевской ГЭС»

  • 30.07.2024, 14:33
«Маньяк может ударить по дамбе Киевской ГЭС»
Фото: Wikipedia

Раскрыты вероятный сценарий атаки и ее последствия.

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко прокомментировал угрозы российских оккупантов нанести удар по дамбе Киевской и Каневской ГЭС.

В ходе чата в «Главреде» он заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин – это «кровавый выживший из ума маньяк», поэтому он может ударить и по одной, и по другой дамбе.

«Если дамба (Киевской ГЭС, - ред.) будет разрушена, то Подол и почти весь левый берег будут под водой, и Оболонский остров, в который вложили 173 миллиона гривен, тоже. Конечно, это будет огромная трагедия», - предупредил эколог.

Несмотря на то, что саму дамбу ракетными ударами разрушить невозможно, нельзя забывать, что в любой дамбе есть затвор, через который идет вода, говорит он.

«Затвор можно пробить», - считает собеседник.

Он также напомнил о том, что в 70-е годы 20-го века вода дошла до линии метро «Гидропарк».

«То есть весь Гидропарк, весь Труханов, все остальные острова были залиты. Но тогда там было мало построек, а сейчас они там массово. Также была залита Конча-Заспа, которая тогда еще не была застроена. Есть фотографии, как по Днепру плывут целые дома. Также в 70-е годы еще не был так застроен Харьковский массив, и тогда все это заливалось. Поэтому успокоительные речи «экспертов» опровергаются фотографиями, сделанными в 70-е годы», - добавил Борейко.

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