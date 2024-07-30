«Маньяк может ударить по дамбе Киевской ГЭС»
- 30.07.2024, 14:33
Раскрыты вероятный сценарий атаки и ее последствия.
Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко прокомментировал угрозы российских оккупантов нанести удар по дамбе Киевской и Каневской ГЭС.
В ходе чата в «Главреде» он заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин – это «кровавый выживший из ума маньяк», поэтому он может ударить и по одной, и по другой дамбе.
«Если дамба (Киевской ГЭС, - ред.) будет разрушена, то Подол и почти весь левый берег будут под водой, и Оболонский остров, в который вложили 173 миллиона гривен, тоже. Конечно, это будет огромная трагедия», - предупредил эколог.
Несмотря на то, что саму дамбу ракетными ударами разрушить невозможно, нельзя забывать, что в любой дамбе есть затвор, через который идет вода, говорит он.
«Затвор можно пробить», - считает собеседник.
Он также напомнил о том, что в 70-е годы 20-го века вода дошла до линии метро «Гидропарк».
«То есть весь Гидропарк, весь Труханов, все остальные острова были залиты. Но тогда там было мало построек, а сейчас они там массово. Также была залита Конча-Заспа, которая тогда еще не была застроена. Есть фотографии, как по Днепру плывут целые дома. Также в 70-е годы еще не был так застроен Харьковский массив, и тогда все это заливалось. Поэтому успокоительные речи «экспертов» опровергаются фотографиями, сделанными в 70-е годы», - добавил Борейко.