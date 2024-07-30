Вид у Лаврова глупейший
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 30.07.2024, 14:37
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На фоне разбитой в Мали колонны.
Фото и видео разбитой колонны, как передают, россиян в Мали, сообщения причастных к событию, производят гнетущее впечатление. Это сделали туареги, воюющие с правительственными войсками и поддерживающими их по воле Путина россиянами.
Стоило бы посадить в зрительный зал Путина, Лаврова, всю «головку» ДБ-«дипломатии» и показывать, показывать им эти кадры. Чтобы они видели, что натворили своим «поворотом в Африку». Пусть смотрят.
Где Россия, а где туареги и Мали? Что нам, гражданам России, там нужно? Какие у нас там «интересы» за тридевять земель?
Скакали и играли не так давно пропагандисты – как здорово, что вместо Франции и США к некоторым диктаторским режимам Африки «пришли мы». Дикий, карикатурный «форум Россия-Африка» выдумали.
Мы не раз говорили, что вмешательство куда-либо всегда означает «головную боль» - ответственность, затраты и потери. Разгром колонны в Мали об этом напомнил.
Вооруженным группам России нечего делать в Мали или вообще где-либо в Африке. Оттуда следует уходить.
Те же, кто был ответственен за влезание во внутренние африканские проблемы, должны быть уволены с государственной службы или уйти в отставку. Две первые фамилии очевидны – Путин и Лавров. Пусть посмотрят видео с разбитой в Мали колонной и отправляются на выход. Вон.
На фото Лавров получает степень командора Национального ордена Мали в феврале 2023 года. Надо сказать, что вид у него глупейший. Словно покорную лошадь к празднику цветными лентами украшают.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»