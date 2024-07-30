закрыть
30 июля 2024, вторник, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Просто очень хочется жить»

4
  • 30.07.2024, 14:46
  • 4,476
«Просто очень хочется жить»

Белорус обнаружил необычное явление природы.

Белорус показал в TikTok необычное дерево, которое растет в окрестностях. Сожженный изнутри и дырявый ствол ясеня удивил пользователей соцсети зеленой и раскидистой кроной. Что с ним произошло?

@vova_vinogradov #жизньвдеревне #vovavinogradov ♬ оригинальный звук - Vova_Vinogradov

Несмотря на зияющую дыру у основания дерева и прогоревший ствол, крона ясеня оказалось на редкость раскидистой и зеленой, как у здорового дерева. Пользователи соцсети удивились такому явлению и восхитились непомерным желанием растения жить жить вопреки всему.

«Это вообще как? Прям диво дивное!», — сказал автор видеоролика и заметил в комментариях, что в таком виде ясень стоит еще с весны и казалось, что он не выживет.

Причиной такого состояния дерева стала некогда ударившая в его ствол молния.

«Молния ударила когда-то давно и оно горело изнутри», — рассказал один из пользователей под видео.

«В дереве главное кора, по ней идет питание. Древесина — это каркас», — высказался еще один комментатор.

«Просто очень хочется жить», — написал другой.

«Это говорит о том, что нельзя сдаваться», — резюмировал еще один пользователей TikToka

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко