«Просто очень хочется жить»4
- 30.07.2024, 14:46
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Белорус обнаружил необычное явление природы.
Белорус показал в TikTok необычное дерево, которое растет в окрестностях. Сожженный изнутри и дырявый ствол ясеня удивил пользователей соцсети зеленой и раскидистой кроной. Что с ним произошло?
@vova_vinogradov #жизньвдеревне #vovavinogradov ♬ оригинальный звук - Vova_Vinogradov
Несмотря на зияющую дыру у основания дерева и прогоревший ствол, крона ясеня оказалось на редкость раскидистой и зеленой, как у здорового дерева. Пользователи соцсети удивились такому явлению и восхитились непомерным желанием растения жить жить вопреки всему.
«Это вообще как? Прям диво дивное!», — сказал автор видеоролика и заметил в комментариях, что в таком виде ясень стоит еще с весны и казалось, что он не выживет.
Причиной такого состояния дерева стала некогда ударившая в его ствол молния.
«Молния ударила когда-то давно и оно горело изнутри», — рассказал один из пользователей под видео.
«В дереве главное кора, по ней идет питание. Древесина — это каркас», — высказался еще один комментатор.
«Просто очень хочется жить», — написал другой.
«Это говорит о том, что нельзя сдаваться», — резюмировал еще один пользователей TikToka