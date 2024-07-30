«Трампа склоняют к поддержке Украины» 10 30.07.2024, 14:50

4,116

Петр Олещук

Что стоит за «планом Помпео».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может создать программу ленд-лиза на $500 миллиардов для Украины в случае победы на выборах, написал бывший американский госсекретарь Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal.

Насколько это реальный план? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Вопрос заключается в том, насколько этот план разделяет сам Трамп. Пока что никаких признаков, указывающих на то, что он разделяет подобные идеи, нет. В целом говорить о каких-то системных идеях Трампа пока сложно.

Например то, что публично говорил Джеймс Вэнс, входит в противоречие с данным планом, а именно Вэнса Трамп выбрал себе вице-президентом. Пока что это выглядит просто как попытка представить что-то в информационном пространстве, пролоббировать интересы Украины.

Стоит понимать, что из людей, входящих в бывшую администрацию Трампа, Помпео всегда был одним из наиболее проукраинских. Он неоднократно выступал в поддержку украинцев. Подчеркну, я этот план рассматриваю как попытку лоббирования интересов Украины среди республиканцев и окружения Трампа.

— Примечательно, что более резкие «мирные планы» начали появляться у команды Трампа после того, как Харрис заменила Байдена. Есть ли тут связь?

— Они и раньше начали появляться. Думаю, связь есть с тем, что Трамп избегает конкретики в вопросе об Украине. Он всячески старается этой темы избегать. Хотя она, наверное, является значимой, в том числе — с точки зрения американских выборов.

С одной стороны, многие видят в этом риск (якобы Трамп резко изменит американскую политику), c другой — кто-то видит в этом возможность. Ведь пока Трамп официально свою позицию по многим вопросам не сформулировал, можно ему в этом помочь. Тем более, похоже, что для Трампа этот вопрос не является ключевым с точки зрения его политики, как и в целом большинство внешнеполитических вопросов.

Константа для Трампа во внешней политике: поддержка Израиля, стена с Мексикой, противостояние с Китаем и требование к союзникам, чтобы они больше денег тратили на оборону. Все остальное для Трампа не является чем-то определяющим. Поэтому на Трампа можно повлиять.

Что касается президентской кампании в США, то у Камалы Харрис, судя по всему, шансы на победу есть. Тем более, что она продемонстрировала рекорд по сбору денег в свои избирательные фонды. Очевидно, что она смогла перезагрузить компанию демократов, теперь они не чувствуют себя заранее проигравшей стороной.

Естественно, что это ничего не гарантирует. Тем более, что все решатся будет в ограниченном числе штатов, где меняется позиция избирателей. Все будет зависеть от многих факторов: не допустит ли Трамп существенных ошибок, как он будет вести кампанию, кого Харрис выберет в качестве вице-президента. Шансы есть. Сами американцы это поняли. Это видно по активизации избирательного процесса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com