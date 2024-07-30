Российские банки взвыли из-за дефицита юаней 30.07.2024, 14:53

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Добавился фактор, который усугубляет проблему.

Юань так и не смог заменить России «токсичные» валюты. Возможности банков привлекать юани ограниченны — а значит, и кредиты в них они выдавать не могут.

Сложная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке за последние месяцы не улучшилась — наоборот, добавился фактор, который усугубляет проблему: существенное смягчение требований о репатриации валютной выручки экспортерами, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Мы не видим никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была «редким зверем» в балансе банковского сектора, так и остается», — цитирует его «Интерфакс».

Банкиры регулярно жалуются на нехватку юаней — из-за этого они не могут выдавать валютные кредиты. Работать с «токсичными» долларом и евро большинство крупных банков не может, и юань остался, по сути, единственной иностранной валютой в России. Это общая проблема банков, говорил зампред ВЭБ.РФ Константин Вышковский: «Валютные активы у банков остались, а обязательства не восполняются по мере их погашений. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас появлялись какие-то валютные пассивы. Мы, прежде всего, говорим о возможности появления обязательств в китайской валюте».

Кредитование в юанях «по-прежнему остается привилегией», констатирует Пьянов. Любая дополнительная ликвидность тут же абсорбируется ростом кредита, отмечал управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

В июне–июле из-за проблем в трансграничных расчетах правительство дважды снижало норматив обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейшим экспортерам. В результате он уменьшился с 80% до 40%. Так компаниям может быть проще оплачивать импорт: китайские банки отказываются работать с юанями, пришедшими из России, — их стали называть «грязными». Возможно, это несколько упростит расчеты, но еще больше сократит предложение юаней на внутреннем рынке.

Другие источники юаней — продажи Центробанка и вклады населения. Депозиты в юанях обошли долларовые, сообщал ЦБ, — но это результат в основном вынужденного ухода россиян от «токсичных» валют. Доля валютных средств населения в банках, по данным ЦБ, сократилась с примерно 20% в 2021 г. до 7%. Люди не привыкли к юаням и не готовы сберегать в этой валюте, объяснял зампред Сбербанка Анатолий Попов.

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