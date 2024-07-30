Полная чушь 2 Роман Шрайк

30.07.2024, 15:08

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Роман Шрайк

Почему нельзя говорить о переходе российской экономики на военные рельсы.

После очередного повышения ключевой ставки российским Центробанком послушал-почитал всякого по теме. Довольно интересная у них ситуация.

Часто слышу «Путин перевел российскую экономику на военные рельсы». Это, конечно, чушь, военные рельсы выглядят не так. Но Путин тратит на войну кучу бабла, это правда. Даже три кучи.

Одна куча вваливается в производство и восстановление вооружений. В основном за счет этого и идут рапорты о росте российской экономики. Вот только экономический смысл этих трат примерно такой же, как во вливании денег в производство самоваров с целью их немедленного выбрасывания в пропасть. Потому что все эти танки, БТР и гаубицы отправляются на фронт, где и остаются, никак не влияя на экономическое развитие.

Другая куча вваливается в рекрутинг новобранцев. Это можно сравнить с выплатами гражданам за совершение самоубийства. Деньги крутятся, родственники разово богатеют, экономического смысла мало.

Ну и третья идет на сопровождение боевых действий. Это очень и очень дорого.

Сейчас российская экономика разделена на две: одна обычная, вторая военная.

И военная экономика порождает дикие перекосы. Персонал вымывается из обычной части экономики, кто-то идет на фронт, кто-то на военный завод, кто-то бежит из страны. Зарплаты в обычной экономике растут неоправданно высоко из-за планки, поставленной военными зарплатами и выплатами, что прибивает эффективность бизнеса. Вал бабла из военной части перетекает в обычную, где не находит достаточного количества товаров и услуг, что порождает инфляцию. Это называется перегревом экономики, за которым обычно следует кризис.

И чтобы избежать этого кризиса, Центробанк раз за разом повышает ключевую ставку. Обычно это работает - деньги становятся дороже, кредитов становится меньше, депозитов больше, «лишние» деньги уходят из оборота, инфляция снижается.

Но в РФ проблема в военной экономике, а высокой ставкой лечат обычную. Это как если бы была ранена правая рука, а жгут накладывали на левую. Центробанк не может повлиять на военные расходы, и они продолжат литься рекой, а значит перекосы никуда не денутся.

Тем временем санкции продолжают сыпать песок в некогда отлаженный механизм экспорта и импорта.

В общем, ситуация в российской экономике остается нездоровой, и будет такой оставаться, пока сохраняются безумные военные расходы и держатся санкции.

Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно ...банет, но прогнозировать ничего не будем, будем спокойно наблюдать.

Роман Шрайк, Telegram

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