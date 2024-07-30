Жизнь на Земле могла зародиться намного раньше, чем принято считать 3 30.07.2024, 15:14

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На целых 1,5 миллиарда лет.

Международная команда ученых из Уэльса, Франции и Китая обнаружила новые свидетельства того, что относительно сложные формы жизни могли зародиться на нашей планете на 1,5 млрд лет (то есть почти вчетверо) раньше, чем на сегодняшний день принято считать в научном сообществе, сообщает BBC.

В толще горных пород на востоке Габона археологи наткнулись на свидетельства того, что чуть больше 2 млрд лет назад (в палеопротерозойский период) там располагалось неглубокое подземное море, густо заселенное живыми существами. Они довольно сильно напоминали одноклеточную плесень, которая размножается спорами.

Есть версия, что эти органические образования, обнаруженные в Габоне, состоят из переработанных питательных веществ, полученных извне организма

Впрочем, насколько можно судить по окаменелостям, странные организмы так и не распространились за пределы подземного водоема — и в конце концов там же и вымерли.

Эта теория существенно отличается от научного консенсуса. Большинство экспертов полагают, что животная жизнь зародилась на Земле только около 635 млн лет назад.

Так могла выглядеть первая жизнь на нашей планете около 2,1 миллиарда лет назад (рисунок художника)

Новое исследование продолжает многолетнюю дискуссию о том, являются ли на самом деле окаменелостями эти малопонятные образования в Габоне, которые ученые обычно называют «франсвильской биотой».

На этот раз исследовали не сами образования (когда-то, возможно, живые), а горную породу вокруг них. Они пытались выяснить, содержатся ли там такие вещества, как фосфор и кислород, необходимые для поддержания известных нам форм жизни.

По словам основного автора работы, профессора Кардиффского университета Эрнеста Чи Фру, если изложенная в статье теория верна, то габонские артефакты могли быть аналогом слизистой плесени — одноклеточного организма, который размножается спорами и не имеет нервной системы.

Впрочем, профессор Грэм Шилдс из Университетского колледжа Лондона, не принимавший участия в исследовании, не слишком разделяет энтузиазм авторов новой работы.

«Я в целом не против того факта, что уровень питательных веществ 2,1 млрд лет назад был выше, но этого недостаточно, чтобы делать выводы о том, что это якобы могло привести к диверсификации и формированию сложных форм жизни», — объясняет он, подчеркивая, что для революционных научных утверждений подобного рода необходимы и другие, дополнительные доказательства.

Однако профессор Чи Фру убежден, что его исследование помогло доказать альтернативную теорию начала эволюции и зарождения на Земле первой жизни.

«Мы говорим: смотрите, там есть ископаемые останки; там есть кислород, и он стимулировал появление первых сложных живых организмов», — уверяет он.

«Мы видим ровно такой же процесс, какой начался [значительно позже], в кембрийский период, 635 миллионов лет назад, — добавляет он, — и в конечном итоге это помогает нам понять, откуда мы все произошли».

О том, что сложные формы жизни могли зародиться намного раньше, чем принято считать, впервые заговорили около 10 лет назад — как раз после открытия так называемых габонионтов (или габонской формации).

По убеждению профессора Чи Фру и его коллег, состоит она из окаменелостей живых существ — и таким образом является доказательством существования на тот момент жизни, способной шевелиться и даже при необходимости передвигаться.

Однако в правоте этой теории убеждены далеко не все ученые, многие из которых поставили выводы авторов работы под вопрос.

Химический состав прилегающей к странным окаменелостям породы показал, что непосредственно перед возникновением габонской формации там — в камнях — появилась своеобразная «лаборатория» питательных веществ, необходимая для появления жизни.

Теория базируется на предположении о том, что незадолго до этого под водой столкнулись две континентальные плиты, что привело к резкому росту вулканической активности.

Часть воды в результате оказалась отрезанной от земных океанов, создав «богатое питательными веществами мелководное внутреннее море».

Профессор Чи Фру уверяет, что в этой защищенной среде были условия для фотосинтеза, что в итоге привело к еще большему увеличению концентрации в воздухе кислорода.

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