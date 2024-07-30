21 километр за год Александр Коваленко

30.07.2024, 15:32

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Александр Коваленко

Какую цену заплатили русские за продвижение на фронте.

Немного интересных цифр для размышления паникерам, всепропальщикам и прочим деструктивным слоям нашего информационного общества

За год наступательных операций на Авдеевском, а затем на Покровском направлениях российские оккупационные войска имели наибольшую глубину продвижения по трассе 0511 — 21,41 км или, в среднем, 58 метров в сутки.

Если же говорить не о среднем показателе, то ускорение продвижения у российских оккупационных войск на Покровском направлении произошло после захвата Очеретино, которое могло держать оборону несколько месяцев, но из-за хорошо всем известных причин и персоналий, было потеряно за несколько дней.

Это ускорило продвижение врага на Покровском направлении и за 4 месяца они прошли 9,67 км или, в среднем, 80 метров в сутки.

Но если бы этого не произошло.

Вот примерно так выглядит «стремительное», «неудержимое» наступление оккупантов и «обвал» фронта, с «катастрофическим» прорывом обороны. Отдельные расчеты — это ежесуточные потери в пропорции с продвижением на 58−80 метров. Какой ценой вражеские войска смогли пройти эти 21,41 км на Авдеево-Покровском направлении за год и во что этой вылилось, мы можем наглядно видеть по ситуации со складами и центрам хранения по всей России.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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