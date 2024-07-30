Израиль призвал исключить Турцию из состава НАТО
- 30.07.2024, 15:43
Из-за угроз Эрдогана.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить из своего состава Турцию из-за угроз президента Реджепа Тайипа Эрдогана ввести войска в Израиль.
Об этом сообщает Politico.
Министр поручил дипломатам срочно связаться со всеми членами НАТО, призвав осудить Турцию и требуя ее исключения из Альянса.
Politico напомнило, что Турция вступила в НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию в Альянсе.
Отмечается, что НАТО не имеет специального механизма для приостановления членства или исключения из Альянса.