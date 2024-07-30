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Израиль призвал исключить Турцию из состава НАТО

  • 30.07.2024, 15:43
Израиль призвал исключить Турцию из состава НАТО

Из-за угроз Эрдогана.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить из своего состава Турцию из-за угроз президента Реджепа Тайипа Эрдогана ввести войска в Израиль.

Об этом сообщает Politico.

Министр поручил дипломатам срочно связаться со всеми членами НАТО, призвав осудить Турцию и требуя ее исключения из Альянса.

Politico напомнило, что Турция вступила в НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию в Альянсе.

Отмечается, что НАТО не имеет специального механизма для приостановления членства или исключения из Альянса.

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