Стратегическая ошибка Виктор Андрусив

30.07.2024, 16:02

Виктор Андрусив

Наступление на Харьков обернулось для России провалом.

Июль завершается, время стратегических ремарок. Итак, большая часть лета позади и можно увидеть ряд важных моментов в военной кампании.

1. Главное направление удара

Как я и говорил, главной задачей для орков остается освобождение Донецкой и Луганской областей. Все остальные направления могут носить исключительно отвлекающий маневр. Я убежден, что один из базовых сценариев завершения войны в голове орков выглядит как захват этих областей, после чего можно заявить, что цели «СВО» достигнуты и перейти в оборону, предлагая всем признать реальность во имя мира.

2. Харьковский провал

Когда еще планировалось российское наступление на Харьков – я сказал, что это будет их серьезным стратегическим просчетом. Так и вышло. Не имея достаточно сил для прорыва, они застряли и ведут бои за города и села, не имеющие для них никакой ценности. Единственная причина, почему они теперь вынуждены класть там значительные силы – это «локальное поражение». Они не могут себе позволить еще раз отступить, чтобы мы заявили о своем успехе. Поэтому платят за это сполна, и не усиливают главные направления этим мясом.

3. Сожженные резервы

Помните нас пугали резервами в 300 тысяч, которые начнут большую наступательную операцию. Не 300, но минимум 150 и было введено в бой с апреля. Собственно, большая наступательная операция превратилась в дряблую ползучую. Распыление сил и стачивание их в нашу оборону нивелировало эту колоссальную цифру, которой нас пугали.

Между тем, в Москве подняли одноразовое вознаграждение за контракт на «СВО» до 20 тысяч долларов. О чем это говорит? Правильно, у кого проблемы с набором. Я, как и большинство других экспертов, считаю, что в октябре Путин будет вынужден прибегнуть к мобилизации, может, и раньше. Это не плохо и не хорошо. Это может наконец-то спровоцировать осложнения в РФ, а может и нет.

Виктор Андрусив, Telegram

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