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Какие условия идеально подходят для роста картофеля?

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  • 30.07.2024, 16:10
  • 2,216
Какие условия идеально подходят для роста картофеля?

Раскрыл агроном.

Как рассказал опытный дачник, агроном Александр Хоробровец:

— Лучшая температура для роста картофеля - 21 градус. Оптимальная температура для цветения – 16—22 градуса. При более высокой температуре (28—35 градусов) бутоны и цветки опадают.

Для клубнеобразования наиболее благоприятна дневная температура около 18 градусов и ночная 12—14 градусов.

Растения картофеля расходуют большое количество воды. Один куст в зависимости от сорта, влажности почвы, температуры воздуха, величины урожая и других причин испаряет за лето 60—71 л воды. Для образования 1 кг клубней растение расходует не менее 80—100 л воды.

Особенно важно своевременное снабжение водой во время интенсивного образования и роста клубней, которое обычно происходит с момента полной бутонизации и до прекращения роста ботвы. В этот период влажность почвы должна составлять 70—85% полной полевой влагоемкости.

При более высокой влажности наблюдается прекращение клубнеобразования. Продолжительный период переувлажнения почвы нередко приводит к загниванию клубней от недостатка кислорода.

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