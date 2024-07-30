Компании с белорусским капиталом вошли в топ крупнейших налогоплательщиков Литвы 4 30.07.2024, 16:22

2,370

Их четыре.

Среди фирм с белорусским капиталом, которые вошли в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, на 70-й строчке стоит EPAM Sistemos. За полгода компания заплатила налогов на общую сумму 9,67 млн евро (это 32,8 млн рублей по курсу Нацбанка на 30 июля). По сравнению с итогами первого квартала, фирма поднялась на пять строчек. Это следует из данных Государственной налоговой инспекции (VMI) Минфина Литвы, отмечает «Зеркало».

126-е место заняла еще одна фирма, переехавшая из Беларуси, — Wargaming Vilnius. Она заплатила за полгода налогов на сумму почти 5,97 млн евро (20,3 млн рублей).

Эти два IT-выходца из Беларуси вошли в топ-10 крупнейших налогоплательщиков отрасли. Они заняли четвертое и шестое место соответственно.

Еще одна IT-фирма Gurtam заплатила за это время в литовскую казну 2,99 млн евро (почти 10,2 млн рублей) и оказалась на 294-й строчке. По итогам января — марта она была на 370-м месте. Среди игроков IT-рынка компания занимает 16-е место по размерам уплаченных налогов.

Четвертая «белорусская» компания в этом рейтинге — Andersen Soft. Она расположилась на 407-й строчке в общем рейтинге и на 19-й по отрасли, а казна Литвы получила от компании 2,26 млн евро (7,67 млн рублей).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com