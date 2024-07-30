Компании с белорусским капиталом вошли в топ крупнейших налогоплательщиков Литвы

Компании с белорусским капиталом вошли в топ крупнейших налогоплательщиков Литвы4
- 30.07.2024, 16:22
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Их четыре.
Среди фирм с белорусским капиталом, которые вошли в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, на 70-й строчке стоит EPAM Sistemos. За полгода компания заплатила налогов на общую сумму 9,67 млн евро (это 32,8 млн рублей по курсу Нацбанка на 30 июля). По сравнению с итогами первого квартала, фирма поднялась на пять строчек. Это следует из данных Государственной налоговой инспекции (VMI) Минфина Литвы, отмечает «Зеркало».
126-е место заняла еще одна фирма, переехавшая из Беларуси, — Wargaming Vilnius. Она заплатила за полгода налогов на сумму почти 5,97 млн евро (20,3 млн рублей).
Эти два IT-выходца из Беларуси вошли в топ-10 крупнейших налогоплательщиков отрасли. Они заняли четвертое и шестое место соответственно.
Еще одна IT-фирма Gurtam заплатила за это время в литовскую казну 2,99 млн евро (почти 10,2 млн рублей) и оказалась на 294-й строчке. По итогам января — марта она была на 370-м месте. Среди игроков IT-рынка компания занимает 16-е место по размерам уплаченных налогов.
Четвертая «белорусская» компания в этом рейтинге — Andersen Soft. Она расположилась на 407-й строчке в общем рейтинге и на 19-й по отрасли, а казна Литвы получила от компании 2,26 млн евро (7,67 млн рублей).