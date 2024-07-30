«Китай держит на цепи Путина» 2 30.07.2024, 16:26

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Политтехнолог рассказал о том, как работает «клуб диктаторов».

Диктаторы Китая, России, Беларуси и Северной Кореи сломали в своих странах систему выборов. Это пытался сделать и диктатор Венесуэлы Николас Мадуро, которого в июле 2024 года в третий раз объявили победителем президентских выборов. Диктаторы этих стран понимают, чтобы их режимы существовали как можно дольше, им нужно держаться вместе.

Такое мнение в разговоре с «24 Каналом» высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что «клуб диктаторов» осознает, что в одиночку диктаторские режимы не выживут.

Китай держит на привязи «ядерных псов»

Тизенгаузен отметил, что Китай понимает, если у него не будет ручных «ядерных псов», которыми он периодически пугает Запад, тогда будут жестокие торговые войны и Пекин откатится далеко назад. Это существенно повлияет на экономику страны.

- Хотя Китаем было приложено много усилий, чтобы стать борцом за лидерство в мире. Китай держит на цепи Путина, тот пугает Запад ядерным оружием, а у Путина есть свой «пес» – Лукашенко, который тоже периодически запугивает своей маленькой «ядеркой», которую Путин ему предоставил. Вот так работает «клуб диктаторов», – озвучил Тизенгаузен.

Политтехнолог заметил, что коллективный Запад погряз во внутренних распрях и разногласиях, сейчас там есть сторонники как глобализации, так и деглобализации. Он отметил, что в Европейском Союзе сейчас нет единства, в этом и проблема.

«А на диктаторской галере все синхронно гребут веслами, в этом и вся разница. Они (диктаторы) играют без правил, а Запад рассуждает о том, что стоимость бензина вырастет, что надо урегулировать мировые рынки. В то же время другой стороне плевать на все это: на цену топлива; на то, что половина их населения умрет», – подытожил Тизенгаузен.

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