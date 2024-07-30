Белорусская IT-компания Flo стала «единорогом»1
- 30.07.2024, 16:35
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Ее оценили в $1 миллиард.
Белорусская ІТ-компания Flo, разработавшая популярную программу для женского здоровья Flo Health, привлекла еще $200 млн инвестиций и сейчас оценивается в $1 млрд, пишет Techcrunch.
Таким образом, Flo стала второй компанией-единорогом с белорусскими корнями. Первой была PandaDoc.
Главный офис разработки компании Flo сейчас находится в Вильнюсе, а их головной офис — в Лондоне.
Приложением по женскому здоровью, который выпустила компания, ежемесячно активно пользуется 68 млн человек.
Единорогом называются компании-стартапы, чью рыночная стоимость оценили в более чем 1 миллиард долларов.